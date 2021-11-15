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Yaramazlara biraz batar!

Otogaza bir zam daha

Otogaza yarından (16 Kasım) itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zam geldi.

Otogaz-AA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 16 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto Gazda 25 krş/lt Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”


İstanbul’da otogazın litresi ortalama 6 lira 65 kuruşa satılıyor. Zamla litre fiyatı 6 lira 90 kuruş olacak.

Otogaza 2 Kasım’da 49 kuruşluk, 20 Ekim’de 22 kuruşluk, 2 Ekim’de de 71 kuruşluk ve 1 Ekim’de ise 15 kuruşluk zam yapılmıştı.

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