Diken

Yaramazlara biraz batar!

24 saatte dördüncü zam haberi: Otogazın litre fiyatı 39 kuruş arttı

Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 39 kuruş zamlı olacak.

Fotoğraf: DHA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasına göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 39 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.


Otogazın litresi İstanbul’da ortalama 4 lira 47 kuruşa satılıyor. Zamlı tarifeyle litre fiyatı 5 liraya yaklaşacak.

Otogaza gelen zam, son 24 saatteki dördüncü zam haberi oldu. Saatler önce elektrik, doğalgaz ve üniversitelerdeki öğrenci harçlarında artışa gidilmişti.

Öğrenci katkı paylarına yüzde 10 zam

Elektriğe yüzde 15 zam!

Doğalgaza yüzde 12 zam

SON HABERLER

Beş soruda üçüncü doz süreci

Sağlık Bakanlığı’nca Covid-19’a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla yürütülen aşılama çalışmalarında bugünden itibaren iki doz aşısını olmuş 50 yaş ve üstündekiler ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları yapılacak.