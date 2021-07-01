24 saatte dördüncü zam haberi: Otogazın litre fiyatı 39 kuruş arttı

Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 39 kuruş zamlı olacak.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasına göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 39 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



02/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Oto gazda 39 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) July 1, 2021

Otogazın litresi İstanbul’da ortalama 4 lira 47 kuruşa satılıyor. Zamlı tarifeyle litre fiyatı 5 liraya yaklaşacak.

Otogaza gelen zam, son 24 saatteki dördüncü zam haberi oldu. Saatler önce elektrik, doğalgaz ve üniversitelerdeki öğrenci harçlarında artışa gidilmişti.