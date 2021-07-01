Öğrenci katkı paylarına yüzde 10 zam

Elektrik ve doğalgaz zamlarının ardından bir zam da öğrenci harçlarına geldi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı ortalama yüzde 10 zamlandı.

Tıp fakültelerinde öğrencilerin ödeyeceği para 642 liradan 706 liraya, diş hekimliğinde 537 liradan 590 liraya, hukuk ve işletmede 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.

Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakültelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.

Dün, elektrik fiyatlarına yüzde 15, doğalgaza ise yüzde 12 zam yapıldığı duyurulmuştu.