Otogaza zam: Bu geceden itibaren 5 liranın üzerine çıkıyor

Otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından otogaz fiyatına zam yapıldığını duyurdu.
LPG otogazın litresi İstanbul’da 4,88 TL’nden, Ankara’da 4,92 TL’den satılıyor.
Zammın ardından LPG’nin satış fiyatı İstanbul’da 5,05, Ankara’da 5,19 TL’ye yükselecek.
Fiyatlar tedarikçi şirket ve nihai satış noktasındaki fiyat politikasına göre değişiklik gösterebiliyor.