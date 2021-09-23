Otogaza zam

Otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam geldi. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından otogaz fiyatına zam yapıldığını duyurdu.
Yaramazlara biraz batar!
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve geldiğinden beri en büyük sınavıyla yüzleşmek üzere. Ya faiz oranlarını sabit tutup Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın öfkesiyle uğraşmak zorunda kalacak ya da Erdoğan’ın indirim takvimine uyup piyasaların tepkisiyle karşılaşacak.
Diyanet’e tahsis edildikten sonra ‘mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark’ yapımı için yıkılan tarihi Bomonti Bira Fabrikası ile ilgili Mimarlar Odası’nın açtığı davada dosyaya iki bilirkişi raporu girdi. Raporlarda, Diyanet’e tahsis işleminin ve yıkım izninin mevzuata ve kamu yararına uygun olmadığı belirtildi. Yargı sürecinin devam etmesine karşın fabrika geçtiğimiz yıl yıkıldı.
Dolar/TL, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’e indirmesinden sonra tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında gelecek ay yüzde 15’e varan oranlarda artış yapılması bekleniyor.
Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimi kararını muhalefet partileri tepkiyle karşıladı. Ekonomistlerden de uyarı geldi.