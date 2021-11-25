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Yaramazlara biraz batar!

AB’den yeni seyahat kararları: Dokuz ay içinde üçüncü doz şartı

Avrupa Birliği (AB) içinde ve üçüncü ülkelerden seyahatlerde Covid-19 için ikinci dozu takip eden dokuz ay içinde üçüncü doz aşı olmayanların sertifikası geçersiz sayılacak.

Fotoğraf: AA

Avrupa Komisyonu’nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders düzenlediği basın toplantısında, AB’nin hem kendi içindeki hem de üçüncü ülkelerden kişilerin AB’ye seyahatlerinde, aşı sertifikalarına ikinci doz tarihinden sonraki dokuz ay içinde üçüncü takviye dozunun işlenmiş olması şartını getireceğini duyurdu.


Üçüncü dozun yokluğunda sertifikanın geçerliliğini kaybedeceğini bildiren Reynders, kararın Avrupa’da son dönemde Covid-19 vakalarındaki ciddi artış ve bilimsel bulgular ışığında alındığını vurguladı.

AB’nin diğer yeni seyahat kuralları

AB, düzenli olarak seyahat kısıtlamalardan muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncellemek yerine ‘kişi temelli’ bir sisteme geçmeyi planlıyor.

1 Mart 2022’den itibaren AB Dijital Sertifikası ya da AB’nin tanıdığı, tam aşılanmış ya da hastalığı atlatmış ve son dozun üzerinden dokuz ay geçmeden üçüncü dozu olduklarını kanıtlayan diğer belgelerle birliğe seyahat yapılabilecek.

AA’nın aktardığına göre bu kurallar, 6-17 yaş aralığı için de geçerli olacak. Ayrıca tüm uçuşlarda negatif PCR testi zorunluluğu aranacak.

AB, Türkiye’nin aşı sertifikasını 19 Ağustos’ta tanımıştı.

AB’nin ilaç düzenleyicisi EMA, AB ülkelerinde BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından dün yapılan açıklamada Avrupa’da aralık ve ocakta Delta varyantı kaynaklı salgın yükünün artacağı belirtilerek, takviye dozların yapılması tavsiye edilmişti.

Türkiye de üçüncü doz uygulamasına 4 Kasım itibariyle başlamıştı.

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