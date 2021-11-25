Doktorlar sordu: AKP’lilere test bedava mı?

MESUDE ERŞAN

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç ve Dr. Ergün Demir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın İzmir’deki programına katılacakların kamu hastanelerinde PCR testlerinin ücretsiz yapılmasının istendiğini öne sürdü: “PCR testi yaptırmak için salgın yönetimi algoritmasına ve ayakta vaka sorgulama kılavuzuna, AKP toplantılarına, açılışlarına, mitinglerine katılmakta mı eklendi?”

Erdoğan, yarın İzmirli depremzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yaptığı konut ve binaların teslim törenine katılacak.

Dr. Demir’e göre törende hazır bulunacakların isimleri (parti delegeleri, yöneticileri vs.) kentteki kamu hastanelerine dağıtıldı; kapasiteye göre oluşturulan 300-500 kişilik listeler hastane yönetimlerine iletildi; gece 01:00’e kadar testlerin tamamlanması istendi.

AKP il merkezinde de PCR testi için numune alındığı öğrenildi.

Özelde en az 250 lira

31 Mayıs 2021’de kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde yapılan güncellemeyle, tüm işlemler, muayene, katma değer vergisi dahil olmak üzere PCR test ücreti 170 TL olarak belirlenerek revize edildi. Ancak birçok özel hastane PCR testi için en az 250 TL ücret talep etmeye devam ediyor. Bu konuda herhangi bir denetim veya yaptırım da uygulanmıyor.

Dr. Kılıç ve Dr. Demir’in ortak açıklamasında şu sorular soruldu:

“Sağlık bakanını ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nu açıklama yapmaya çağırıyoruz! Kamu sağlık kurumlarında/hastanelerinde PCR testi yaptırmak için salgın yönetimi algoritmasına ve ayakta vaka sorgulama kılavuzuna, AKP toplantılarına, açılışlarına, mitinglerine katılmakta mı eklendi? Açıklayınız!

PCR testini kamu sağlık kuruluşlarında yaptırabilmek için Covid-19 belirtilerinin varlığını sorgulatan ve bu konu için Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırladığı algoritmayı tanımlayan kılavuzu yayımlayan Sağlık Bakanlığı, AKP toplantılarına katılanlara farklı davranılmasına göz mü yummaktadır?

Covid-19 salgın yönetimi Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri dikkate alınarak yapılmaktadır.

Algoritmada yakın temaslılar için ‘yakın temaslı kişilerde takip süreleri içerisinde Covid-19 belirtileri gelişirse filyasyon ekiplerince PCR testi için numune alınacağı’ ifade edilmektedir.

Olası Covid-19 vaka sorgulama kılavuzunda ise kamu sağlık kuruluşlarına ayaktan başvuran kişilerde;

• Ateş, öksürük

• Nefes darlığı

• Boğaz ağrısı

• Baş ağrısı

• Kas/eklem ağrıları

•Karın ağrısı veya ishal

• Koku veya tat alma bozukluğu sorgulaması yapılır denilmektedir.

Bu sorgulamada ateş, öksürük ve nefes darlığı için yanıt evet ise veya nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas/eklem ağrıları, tat ve koku alma kaybı, ishal bulgusu varsa kamu hastanelerinde PCR testi yapılmakta; eğer bu şikayetleri/semptomları yoksa kamu sağlık kuruluşlarında test yapılmamaktadır. Vatandaş kendi isteği ile PCR testi yaptırmak isterse özel sağlık kuruluşunda ücret karşılığında testi yaptırabilmektedir.

Ancak yarın İzmir’e gelecek olan AKP genel başkanının katılacağı açılışlara, toplantılara, mitinglere davet edilenlere algoritmaya ve kılavuza aykırı olarak hiçbir kriter/semptom aranmaksızın tarama amaçlı olarak devlet hastanelerinde ve kamu sağlık kurumlarında bu gece saat 01.00’e kadar ücretsiz PCR testi yapılacağı iddia edilmektedir.”

‘Kalabalık neden teşvik ediliyor‘

Salgının başlangıcından bu yana herkesten ‘maske-mesafe -hijyen’ kurallarına uyması ve kalabalık ortamlara katılmaması önerilip, buna uygun kılavuz ve algoritmalar yayınlandığını hatırlatan doktorlar, şöyle devam etti:

“Kamu sağlık kurumlarında/hastanelerinde PCR testi yapılabilmesi için Covid-19 semptomları sorgulanmakta, semptomu olmayanlara da PCR testi yapılmamaktadır.

Peki neden salgına rağmen birçok toplantı, açılış, miting yapılmakta ve bu toplantılarda sosyal mesafeye uyulmadan ‘lebaleb’ dolu katılım övülerek adeta teşvik edilmektedir?“