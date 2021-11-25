İki yabancı bankadan kara tablo: Düşük büyüme, yüksek enflasyon, oynak kur

Yatırım bankaları JP Morgan ve Deutsche Bank, Türkiye ekonomisinde büyümenin 2022’de yavaşlayacağını, yüksek enflasyon ve kurda istikrarsızlığınsa süreceğini öngördü.

BloombergHT’nin haberine göre iki kurum da ekonomideki belirsizliklere işaret etti.

Enflasyonun yılın geri kalanında yüzde 20 civarında kalmaya devam etmesini bekleyen JP Morgan, TL’deki değer kaybının devam edeceğini ve bunun küresel emtia fiyatlarındaki artışla birleşince ithal ürün fiyatlarında keskin bir yükselişe neden olacağını belirtti.

Deutsche Bank ekonomistleriyse, fiyatlardaki kur geçişkenliği düşünüldüğünde TL’deki değer kaybının manşet enflasyona etkisinin önümüzdeki altı ayda 3 puan olacağını tahmin etti. Ekonomistler, tedarik sıkıntıları ve iş ortamındaki belirsizliğin artmasıyla Türkiye’nin gelecek yıl daha düşük bir büyüme rakamı yakalayacağını belirtti.

JP Morgan ise yüzde 8,4’lük yıl sonu büyüme tahminleri için risklerin yukarı yönlü arttığını belirterek, büyümenin 2022’de yavaşlayacağını öngördü.

Merkez Bankası’nın (MB) daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadığını belirten JP Morgan ekonomistleri, temel göstergelere bakarak herhangi bir politika tahmini yapmanın çok zor olduğunu vurguladı. MB’nin politika faizini yüzde 15’in altına indirip indirmeyeceğine şüpheyle yaklaştıklarını belirten ekonomistler, faiz indiriminin yurt içindeki banka müşterilerinin portföy tercihlerinde büyük değişiklikler yaşanmasını göze almadan mümkün olmayacağını kaydetti.

Deutsche Bank ekonomistleriyse, kendileri dahil piyasaların dolarizasyonda artış beklediğini, MB’nin bir sonraki adımının ne olacağını tahmin etmenin zor olduğunu ve bunun büyük oranda Türk varlıklarının gelecek birkaç gündeki performansına bağlı olduğunu vurguladı.

MB’nin sözlü müdahalesinin kurun istikrara kavuşması için yeterli olmadığını dile getiren Deutsche Bank ekonomistleri, daha agresif bir yaklaşımın gerektiğini fakat bunun istenip istenmediğinin şüpheli olduğunu ifade etti. Ekonomistler, acil bir faiz artırımı yapılmasının düşük bir ihtimal olduğunu da ekledi.