Merkez Bankası: Enflasyonun kısa vadede oynak seyir göstermesi bekleniyor

Merkez Bankası tarafından yayınlanan son para politikası kurulu toplantı özetinde “Enflasyonun kısa vadede oynak seyir göstermesi bekleniyor” denildi.

Merkez Bankası (MB) 18 Kasım 2021 tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetlerini yayımladı. Toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15’e çekilmişti. Karara ilişkin metninde faiz indiriminde ‘sınırlı alanın kullanımının tamamlanmasını‘ aralık ayında değerlendireceğini bildirilmişti.

18 Kasım 2021 Tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: https://t.co/UGzbh329fk pic.twitter.com/jciV9pkd46 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) November 25, 2021

Yayınlanan toplantı özetindeyse enflasyondaki kısa vadeli oynaklığa işaret edildi.

Özetlerde enflasyon görünümü ve para politikasına ilişkin şunlar söylendi: ”Enflasyonun kısa dönemde, başta emtia fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesi beklenmektedir. Bununla birlikte, geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla enflasyonun yeniden düşüş eğilimine dönmesini sağlayacak sıkılıktaki parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve Döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.”

‘Geçici etkiler ilk çeyrekte de sürecek’

Kurulun, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar verdiği hatırlatılan özette “Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir” denildi.

Finansal istikrar vurgusu

Özetlerde finansal istikrar vurgusu da dikkat çekti: ”Kredi piyasası, iktisadi faaliyet, arz yönlü unsurlar ve ithalat fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda enflasyon üzerindeki talep ve maliyet yönlü etkiler yakından izlenmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki para politikası ile küresel risk iştahına ilişkin görünüm, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, para politikasında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir. Bu bağlamda makroihtiyati politikaların krediler üzerindeki etkisi ile TCMB fonlamasının APİ ve swap işlemleri arasındaki kompozisyonu yakından takip edilmektedir.”