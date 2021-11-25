Mutfak tüpüne son bir ayda dördüncü zam: Yemek yapamıyoruz

12 kilogramlık mutfak tüpüne son bir ayda dördüncü kez zam geldi.

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Dün gece otogaza 65 kuruş; benzine 1 lira 2 kuruş ve motorine 1 lira 6 kuruş zam gelmesinin ardından benzinin litresi 10 lira sınırına dayanmıştı.

Geçtiğimiz ay doğalgaza sanayi için yüzde 48,40 gelirken, iktidar temsilcileri uluslararası piyasalar nedeniyle gelen zamların halka yansıtılmadını öne sürüyor. Ancak sahadaki tablo bambaşka.

Eylül ayında 150 TL olan mutfak tüp, ekim ayında 164 TL oldu. Kasım ayında ise dört kez zamlanarak 200 TL’ye kadar çıktı.

ANKA’ya konuşan tüp gaz satıcılarıysa gelen zamlardan dolayı insanların zorlandığına işaret etti. 10 yıldır tüp bayiliği yaptığını belirten Eyüp Saraç şunları söyledi: “Son bir ay içerisinde tüp fiyatlarına üç-beş defa zam geldi ve 185-200 TL civarına ulaştı. Vatandaşın alım gücü tabii ki düşük. Arayıp fiyatları soruyorlar sonra borca talep ediyorlar. Şu anda dediğim gibi fiyatlar yüksek, satışlarda düşüş oluyor Tabii ki tüp fiyatları dolara endeksli olduğu için doların ne kadar çıktığına bağlı olarak artıyor. Bu gidişat nereye kadar devam edecek mutlaka bu bir sonu olacaktır ama ne zaman olacak onu bekliyoruz.”

Tüp almak için bayiye gelen Halil Acarca şöyle konuştu: “Ben tüpü hem evde kullanıyorum hem iş yerimde kullanıyorum. Tüp nerdeyse yüzde 100 pahalandı, kullanamaz hale geldik. Doğalgaz da geldi doğalgaz da alamıyoruz yani ne olacak bu milletin hali?”.

Bir diğer müşteri Zeliha Şahin ”Tüp çok pahalanmış yemek yapamıyoruz, 200’ü geçmiş fiyatı. Param da yok biz tüpü nasıl alacağız? Bir gelirim yok, bir şey yok” diye konuştu.