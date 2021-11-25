AB’den 5-11 yaş grubu için BioNTech aşısına onay

Avrupa Birliği İlaç Otoritesi, 5-11 yaş arasındaki çocuklara BioNTech/Pfizer aşısının yapılabilmesine onay verdi.
Avrupa Birliği’nde Pfizer-BioNTech aşısının 12 ila 17 yaş arasındaki gençlerde kullanımı mayıs ayında onaylanmıştı.
5 ila 11 yaş arası çocuklar üzerinde yapılan klinik denemelerde ise aşının corona virüse karşı yüzde 90,7 etkinlik gösterdiği tespit edilmişti.
ABD’de de kasım ayı başında, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) uzmanları tarafından Pfizer-BioNTech’in 10 mikrogramlık pediatrik dozunun, ülkede yaşayan 28 milyon 5-11 yaş arası çocuğa yapılması uygun bulunmuştu.