Seçim hazırlığı: Cemevlerine ‘ibadethane’ statüsü gündemde

AKP’nin seçim öncesi cemevlerine ibadethane statüsü verebileceği öne sürüldü.

Alevi Bektaşi Federasyonu’na göre Türkiye’de tahmini 20 milyon, Avrupa’da ise 1 milyon Alevi yaşıyor. Türkiye’deki Aleviler, nüfusun yaklaşık yüzde 24’ünü oluşturuyor. Bazı tahminlere göre ise Aleviler nüfusun yaklaşık yüzde 15’lik kesimini oluşturuyor. Türkiye’de yaklaşık 4 bin 800 cemevi bulunuyor.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey iki AKP’li yetkili, cemevlerine ibadethane statüsü verilmesinin gündemde olduğunu belirtti.

Bir diğeri ise azınlık hakları ve Alevi açılımının seçim desteği sağlamasının doğal olduğunu söyledi.

Yetkili, bu süreçte tüm tarafların hassas davranması gerektiğini ifade ederek ‘fırsatın kaçmaması’nı istedi.

‘Son noktayı koyacağız’

Bir başka üst düzey bir AKP’li yetkili şunları kaydetti: “Artık bu işe gerektiği gibi son noktayı koyacağız diye düşünüyorum. Partinin üst kademesinde bu konu tartışıldı. Belli bir aşamaya da geldi. Şimdi cemevleri vakıf ve dernek gibi bir statüye sahip. Şimdi ilgili bakanlıklar bir çalışma yapıyor. Kültür Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı… Buna göre neler yapılabilir bakılıyor. Zaten Alevi toplumuyla da temas edildi. Uzun süredir talep edilen ibadethane statüsü de bu kez verilebilir. Bu konuda genel bir yaklaşım da var. Ama bu konuda Alevi toplumu ve ileri gelenlerinin de olumlu katkı vermesi gerekiyor.”

Gezi’ye bağladı…

Aynı yetkili çalışmada maddi yüklerin en azından cemevlerinden alınması ve maaş konusu olduğunu da söyledi.

Yetkili, Alevi Cemaat Başkanlığı’nın kurulabileceğini, bu konunun iyi sonuç verebileceği yaklaşımlarının bulunduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konunun seçime kadar sonuçlandırılmasını istediğini dile getirdi.

Bu tür düzenlemelerin hep oy kaygısıyla yapılır gibi anlaşıldığını ancak öyle olmadığını vurgulayan üst düzey bir AKP’li yetkili, “Oy etkisi olacaktır belki de ama zaten bu çalışma yıllar önce başlamıştı. Gezi nedeniyle sekteye uğradı. Şimdi sadece kaldığı yerden devam ediyor. Seçim için bir hazırlık gibi görmek haksızlık” dedi.

‘Kültür merkezi’ni kabul etmiyorlar

Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Gani Kaplan, hükümetin yapmak istediklerine ilişkin net bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cemevlerinin kültür merkezi altında tanınmasını biz kabul etmeyiz. Kaldı ki Alevilerin sorunları iki personel ve dedelerin aldığı ücret değildir, Alevilerin temel sorunu ibadet yerlerini tanınmasıdır… Cemevi olarak tanımadığınız sürece bize gelebilecek hiçbir teklifi biz kabul etmeyiz bunu da doğru bulmayız.”

Dernek başkanı, temel taleplerini “Diyanet İşleri kaldırılsın, zorunlu din dersleri kaldırılsın, Madımak utanç müzesi olsun eşit yurttaşlık ve dergahlarımız geri verilsin…” diye sıraladı.