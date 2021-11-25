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Yaramazlara biraz batar!

Bilim kurulu üyesi: Avrupa 3’üncü doza geç başladı, vaka sıçraması oldu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Avusturya gibi ülkelerde aşılama oranının Türkiye’ye göre yüksek seyretmesine karşın vakalarda ciddi sıçrama görülmesini 3’üncü doz aşılamaya geç başlanmasına bağladı.

Avrupa ülkelerindeki Covid-19 vakalarında meydana gelen olağanüstü artışlar, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) marta kadar 700 bin kişinin ölebileceği uyarısını getirmişti.


Vaka sayılarıyla baş edemeyen Avusturya 20 günlük tam kapanmaya geçmek zorunda kalmasının ardından Slovakya da benzer bir kararı bugün aldı.

‘Temel nedeni 3’üncü doza geç başlanması’

Avrupa’daki bu durumu Türkiye’yle karşılaştıran enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şener, “Bizim toplam nüfusa göre aşılama oranımız yüzde 60’larda. Almanya ve Avusturya’da da bu oran daha yüksek olmasına rağmen onlardaki vaka sayılarında ciddi bir sıçrama var. Bunun temel nedeni 3’üncü doza geç başlamış olmaları” dedi.

Türkiye’nin 3’üncü doza birçok ülkeye göre daha erken başladığını belirten Prof. Dr. Şener, şunları kaydetti: “Bir diğer taraftan da baktığımızda yüksek stabil seyreden vaka oranlarının aşağı düşmemesindeki sebep de aşılama oranlarını yukarı çıkaramamızdan kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı ve bilim uzmanlarının çağrılarına rağmen 3’üncü doz istenilen seviyede değil. Bazı insanlarda ‘2’nci doz aşıyı oldum, 3’üncü dozu olmama gerek yok’ gibi bir algı var. Bunun yanında ‘Aşıya gerek yok’ diyen bazı kişiler de var. Bu hastalığın ağır ve ölümcül seyredilmediğine yönelik fikirleri olanlar da var. Bu durumun sıkıntısını hep beraber çekiyoruz. Bu bize, günlük 20-30 bin arası vaka ile günlük 200 vatandaşımızın ölümü şeklinde yansıyor”.

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