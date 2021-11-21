Doç. Dr. Savaşçı kuş gribine karşı uyardı: Covid-19’a göre daha öldürücü

Kuş gribine karşı uyarılarda bulunan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, hastalığın Covid-19’dan daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Çin’de başlayan ve Avrupa ülkelerine yayılan yeni kuş gribi vakaları tehlikeli seyirde ilerliyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı (TVHB) Ali Eroğlu, Türkiye’nin de risk taşıdığını ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bir Kuş Gribi Koordinasyon Kurulu oluşturulacağını söylemişti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kuş gribinin 14 ülkeye yayıldığını söyledi.

Savaşçı, kuş gribinin 2003’te karşılarına çıktığını hatırlatarak corona virüsüne göre daha tehlikeli olduğunu belirtti.

DHA’ya konuşan Savaşçı, şunları söyledi: “Ne yazık ki corona virüsüne göre daha bulaştırıcı ve daha öldürücü. Vakaların yarısına yakını hayatını kaybedebiliyor. Yüzde 51 ölüm oranı mevcut. Yayılmaması, bulaşmaması ve yakalanmamamız gerekiyor. Bu konuda özellikle kanatlı hayvan üreticileri, şirketler, ferdi vatandaşlar, çiftçilerimiz çok uyanık olması lazım. En ufak şüpheli durumda mutlaka yerel yetkililere haber vermesi gerekiyor”.

Özellikle kümes hayvancılığı ile uğraşanları uyaran Savaşçı, “Özellikle kümes hayvancılığı ile uğraşanlar bir hayvan ölümü ya da kendilerinde öksürük, ateş, eklem, kas ağrısı gibi grip belirtileri görürlerse mutlaka yetkili yerel mercilere haber vermeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.