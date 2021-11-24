Avrupa’da vakalar rekor kırdı: DSÖ’den ‘marta kadar 700 bin kişi ölebilir’ tahmini

Avrupa ülkelerindeki Covid-19 vakalarında meydana gelen olağanüstü artışlar, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) marta kadar 700 bin kişinin ölebileceği uyarısını getirdi.

Görevi devretmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel son dalganın ‘bugüne dek görmedikleri kadar kötü bir dalga olduğunu’ söyleyerek daha sert adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Vaka sayılarıyla baş edemeyen Avusturya 20 günlük tam kapanmaya geçmek zorunda kalmıştı.

Yaklaşık 5,5 milyonluk nüfusa sahip olan Slovakya’da son 24 saatte 10 bin 315 vaka daha kaydedildi. Bu oran Slovakya’yı dünya çapında nüfusuna göre en fazla enfeksiyon artışına sahip ülke haline getirdi. Slovakya hükümeti bugün sokağa çıkma yasağını tartışacak.

Diğer yandan Polonya’da vaka sayıları ilk defa günlük 25 bini aştı. Ülkede aşılanmamış kişilere yönelik kısıtlamalar gelebilir.

Bölgedeki bu rekor artışı inceleyen DSÖ, Avrupa bölgesi olarak sınıflandırdığı 53 ülkede (Türkiye ve Rusya da dahil) resmi kayıtlara geçen Covid-19 ölümlerinin 1,5 milyonun üstüne çıktığını, günlük ölüm sayısının da eylül sonundan beri iki katına yükselerek 4 bin 200’ü bulduğunu belirtti.

Açıklamada, “Mevcut artış böyle devam ederse, toplam ölü sayısının önümüzdeki yıl ilkbaharda 2,2 milyonu geçmesi bekleniyor” dendi.

DSÖ, 1 Mart’a gelindiğinde bu bölgelerdeki yoğun bakım ünitelerinde yüksek veya aşırı yoğunluk beklendiğini de ekledi.