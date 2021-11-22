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Yaramazlara biraz batar!

Merkel salgının gidişatından endişeli: Durum dramatik, daha katı tedbir şart

Almanya Başbakanı Angela Merkel Covid-19’un ülkenin tarihinde yaşadığı en kötü deneyimlerden biri olduğunu söyledi ve virüsün yayılmasını engellemek için daha katı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Konu hakkında bilgi sahibi olan yetkililer, Merkel’in partisindeki yetkililere yaptığı konuşmada durumun ‘dramatik’ olduğunu ve dördüncü dalga devam ederse hastanelerin kapasitesinin tamamen dolacağını söylediğini aktardı.


Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn bugün artan vaka sayılarına karşı uyarıda bulunarak, “Kış sonunda Almanya’daki hemen herkes ya aşılanmış, ya Covid-19 atlamış ya da ölmüş olacak” demişti.

Ülkede son 24 saatte 30 binin üzerinde yeni vaka kaydedildi; bir hafta öncesine kıyasla vaka sayılarında yüzde 50’ye yakın artış var. Hastanelerin yoğun bakım servislerindeki doluluk oranları alarm vermeye başlarken bazı hastanelerde boş yatak bulunmaması nedeniyle hastalar başka merkezlere yönlendiriliyor.

Avrupa’da artan vakalar ve can kayıpları, ülkelerin kısıtlamaları yeniden gündeme getirmesine neden oldu.

Avusturya, vakalarda rekor artış yaşanması üzerine geçen hafta Covid-19 aşılarını zorunlu hale getirirken yeniden ülke çapında karantina kararı almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge de Avrupa’da acil önlem alınmazsa mart ayına kadar yaklaşık 500 bin kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğini söylemişti.

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