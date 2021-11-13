Merkel rekor vaka üzerine uyardı: Önümüzde zor haftalar var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19 vakalarının arttığına işaret ederek gelecek haftaların zor geçeceği uyarısında bulundu.

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Ülkede 11 Kasım’da 50 bin 196 ile salgının başlangıcından bu yana ‘en yüksek günlük vaka sayısı‘ tespit edilmişti.

Robert Koch Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre Almanya’da son 24 saatte 45 bin 81 vaka tespit edildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 4 milyon 987 bin 971’e yükseldi.

Son 24 saatte 228 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 97 bin 617’e çıktı. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 277,4 olarak belirlendi.

Bu tablo üzerine Merkel, hükümetin internet sayfasından bir video mesaj yayınlayarak günlük vaka sayısının salgındaki en yüksek seviyeye çıktığını, yoğun bakım bölümlerinde yatanların sayısının hızla yükseldiğini ve her gün Covid-19’dan insanların öldüğünü anımsattı.

Merkel, doktor ve sağlık personelinin bir kez daha kapasitesinin sınırına geldiğini kaydetti.

“Önümüzde çok zor haftalar var. Bunun beni çok endişelendirdiğini hissediyorsunuz” diyen Merkel, bir yıl önce de benzer ciddiyette bir durumla karşı karşıya kalındığını, ancak artık Covid-19’a karşı etkili aşının bulunduğunu anımsattı.

Alman lider halkı aşı olmaya ve Covid-19 tedbirlerine uymaya çağırarak salgınla mücadelede üçüncü doz aşıyı olmanın da önem taşıdığını kaydetti.