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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa’da vakalar rekor seviyede: Şubata kadar yarım milyon can kaybı olabilir

Avrupa’nın birçok ülkesinde Covid-19 vakaları rekor seviyelerde artarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa direktörü yeni dalgayı ‘endişe verici’ olarak tanımladı.

Fotoğraf: Reuters

Yaklaşan Noel tatili hareketliliği öncesi özellikle Doğu Avrupa’da artan vaka sayıları kısıtlamaların yeniden uygulamaya geçmesi tartışmalarını gündeme getirdi.


DSÖ bölge direktörü Hans Kluge virüs yayılımının daha bulaşıcı Delta varyantıyla arttığını vurgulayarak “Avrupa bölgesinde 53 ülkede mevcut yayılma hızı çok endişe verici” dedi.

Kluge, Avrupa’nın mevcut uygulamalara devam etmesi halinde bölgede şubat ayına kadara 500 bin Covid-19 kaynaklı can kaybı olabileceği konusunda uyardı. Kluge “Covid-19 dalgalarına müdahale etmek yerine baştan onları engelleyecek şekilde taktiklerimizi değiştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bölgede geçen hafta, bir önceki haftaya kıyasla yeni vaka sayılarında yüzde 6 artışla yaklaşık 1,8 milyon yeni vaka görüldü. Aynı dönemde can kaybı yüzde 12 arttı.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da dün pandemin başından beri en yüksek günlük vaka sayısı (33 bin 949) kaydedildi.

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