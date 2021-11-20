DSÖ, Avrupa için alarm verdi: Üç ayda 500 bin insan ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa’da acil önlem alınmazsa mart ayına kadar yaklaşık 500 bin kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğini söyledi.

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DSÖ’nün uyarısı kıtadaki bazı ülkelerin rekor düzeyde enfeksiyon oranları bildirdiği ve tam ya da kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları getirdiği dönemde geldi.

Avrupa’da salgının seyri konusunda ‘çok endişeli‘ olduğunu söyleyen Kluge, maske takma gibi önlemlerin acil olarak hayata geçirilmesinin vaka sayılarını azaltabileceğini dile getirdi.

Kluge BBC’ye yaptığı açıklamada, salgının yayılmasının nedenleri arasında kış mevsiminin gelmesini, yetersiz aşılanmayı ve daha bulaşıcı Delta varyantının bölgede hakim olmasını saydı ve ekledi: “Covid-19 bir kez daha bölgemizde bir numaralı ölüm nedeni haline geldi.”

Kluge, zorunlu aşı önlemlerinin ise ‘son çare‘ olarak görülmesi gerektiğini, ancak konuyla ilgili ‘yasal ve toplumsal bir tartışma‘ yapmanın ‘çok yerinde‘ olacağını söyledi.

Avrupa’da geçtiğimiz hafta itibarıyla ise ülkelerin salgına karşı bazı tedbirler almaya başlandığı gözlemlendi. Avusturya, cuma günü Covid-19 aşısının yasal bir zorunluluk haline geleceğini açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni kurallar şubat ayında yürürlüğe girecek. Rekor vaka sayıları ve düşük aşı oranlarının gözlendiği ülkeden aşı olmayan kişilere yönelik pazartesi gününden itibaren en az 10 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanacak.

Vaka sayılarının rekor düzeye çıktığı Almanya’da da, aşı olmamış kişilerin bazı kamusal alanlara girişlerinin kısıtlanması planlanıyor.

Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da rekor vaka sayıları sonrası aşılanmamış insanlar üzerinde yeni kısıtlamalar açıkladı.