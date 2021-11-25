Boğaziçili 52 öğrencinin davası: Müştekiler şikayetçi değil ama beraat talebi reddedildi

CANAN COŞKUN



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör olarak atamasıyla protesto eylemlerinin başladığı Boğaziçi Üniversitesi’nden 52 öğrencinin yargılandığı dava bugün başladı. Tutuklu öğrenci Perit Özen, “Olayların 10’uncu ayındayız ve ben Metris Cezaevi’nde tek başıma 50 gündür tutukluyum. Masumum” dedi.

Davaya mağdur ve müşteki olarak katılan rektörlük çalışanı ve özel güvenlik görevlileri öğrencilerden şikayetçi olmamasına karşın mahkeme derhal beraat talebini reddetti.

1 Şubat’ta Güney Kampüs’te gözaltına alınarak haklarında dava açılan 52 öğrenciye ‘kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılıp ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamaları yöneltiliyor.

Yargılanan öğrenciler arasında 50 gün önce Bulu’dan sonra rektör atanan Prof. Dr. Naci İnci’nin şikayetiyle tutuklanan Perit Özen de yer alıyor. Ancak Özen bu dava kapsamında tutuklu bulunmuyor. Özen’in tutuklu olduğu dosya kapsamında henüz iddianame hazırlanmadı.

İstanbul 49’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması yargılanan öğrenci sayısının çok olması nedeniyle ağır ceza mahkemesi salonunda yapıldı.

Öğrencilerle dayanışmak için CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da adliyedeydi.

Duruşmaya özel güvenlik görevlisi ve rektörlük çalışanı dört mağdur ve müşteki de katıldı. Tutuklu öğrenci Perit Özen jandarmaların arasında salona getirildiğinde öğrenciler onu “Hoşgeldin Perit” diye karşıladı.

Tutuklu öğrenci: Metris’te 50 gündür tek başımayım

Öğrencilerin kimlik tespitinin yapılmasından sonra savunmalara geçildi. İlk söz hakkı tutuklu öğrenci Perit Özen’e verildi.

Özen şunları söyledi: “Olayın yaşandığı günün bir gün öncesinde iki arkadaşımız tutuklanmıştı. Biz de tepki gösterdik. Özel güvenlik bizi okula hapsetti. Biz de demokratik hakkımızı kullandık. Melih Bulu polisi okula çağırdı. Onlar da bizi çamurda sürükleyerek gözaltına aldı, iki gün gözaltında kaldık. Geldiğimiz noktada olayların 10’uncu ayındayız ve ben Metris Cezaevi’nde tek başıma 50 gündür tutukluyum. Masumum.”

‘CERN’e gideceğim’

Yurt dışı çıkış yasağı konmuş bir başka öğrenci de “Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) bir deney ekibindeyim. Ocak ayında oraya gitme durumum var. Orada altı ay çalışacağım” dedi ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasını talep etti. Öğrenci, olay günü polislerin dağılma için herhangi bir uyarıda bulunmadığını ve etraflarının sarılarak gözaltına alındıklarını söyledi.

‘Bizi aldığınızda dolar 7 liraydı’

Yargılanan bir başka öğrenci de dava açılmadan önce müşteki Ejder Karahan ile konuştuğunda şikayetçi olmadığını söylediğini ancak baskıyla müşteki yapıldığını söyledi ve şöyle devam etti: “Bizi aldığınızda dolar 7 liraydı, şimdi yurt dışına gitmek isteyen öğrenciler iki katı para ödemek zorunda. Burada olanlardan utanç duyuyorum. Yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istiyorum. Umreye gitmek istiyorum, orayı görmeyi çok istiyorum.”

Diğer öğrenciler de yurt dışında yüksek lisans eğitimine gideceklerini, suçlamayı kabul etmediğini ve haklarındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

Zaman darlığı ve sanık sayısının fazla olmasından dolayı 22 öğrenci savunma yaptı.

Derhal beraat talebine ret

Mağdur ve müştekiler de öğrencilerden şikayetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediklerini söyledi. Öğrencilerin avukatı Burçin Şahan da bunun üzerine ortada herhangi bir suç olmadığını belirterek öğrenciler hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti. Hakim, öğrencilerin savunmasını almaya devam edince avukatlar, corona virüsü salgını nedeniyle salonun ifade almaya uygun olmadığını söyledi. Avukatlarla taleplerle ilgili atışan hakim, basın mensuplarının salondan çıkarılmasını istedi. Gazetecilerin ve avukatların itirazı üzerine hakim bu kararından geri döndü.

Görüşü sorulan duruşma savcısı da yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılması için öğrencilerin savunmalarının alınmasının beklenmesini talep etti. Savcı, diğer taleplerin de reddine karar verilmesini istedi. Hakim, iddianamedeki suçlamalar nedeniyle derhal beraat talebinin reddine karar verdi.

Mahkeme, savunması alınan öğrencilerin yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza adli kontrol şartlarını kaldırdı. Adli kontrol şartı kaldırılan öğrenciler arasında 50 gündür tutuklu bulunan Perit Özen de yer aldı.

Bir sonraki duruşma 29 Kasım Pazartesi günü yapılacak.