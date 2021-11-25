CHP’de OHAL kaygısı: ‘Ağır ekonomik buhran’ gerekçesiyle ilan edilebilir

CHP’de bazı merkez yürütme kurulu (MYK) üyelerinin iktidarın ‘ağır ekonomik buhran’ gerekçesiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmesinden kaygılandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı ve Merkez Bankası’nın (MB) yüzde 30’a koşan enflasyona rağmen son üç ayda 400 baz puan faiz indirmesi sonucu Türk Lirası’nda (TL) tarihi değer kayıpları yaşanıyor.

Muhalefet partileriyse krizden çıkışın ancak seçimle mümkün olduğu görüşüyle bu yönde çağrı yapıyor.

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün olağanüstü topladığı MYK sonrası iktidar üzerindeki erken seçim baskısı artırmak için bir miting serisi başlatmıştı. CHP lideri son günlerde sokağa çıkarak ekonomik krize tepkisini gösteren vatandaşların seslerini duyurması için “Anayasal hakları kullanarak haydi meydana” sloganıyla ilk mitingin 4 Aralık’ta Mersin’de düzenleneceğini duyurmuştu.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre iktidara yönelik erken seçim baskısını daha da artırmaya hazırlanan CHP yönetiminden miting çağrısının gelmesinde ‘OHAL kaygısı’ da etkili oldu.

Buna göre toplantıda, ekonomik krizin siyasi krize dönüştüğü ve çıkış yolunun da ‘sandık olduğu’ ifade edildi. Bazı MYK üyeleri iktidarın CHP’nin ve ekonomi çevrelerinin uyarılarına karşın, yanlış politikalarını ‘bilerek ve isteyerek’ sürdürdüğünü savundu. Dahası, iktidarın Anayasa’nın 119’uncu maddesine göre ‘ağır ekonomik buhran’ gerekçesiyle OHAL ilan etme yoluna gidebileceği görüşünü dile getirdi.

CHP’nin miting kararı alınmasında bir başka önemli etken ise salı günkü döviz krizinin ardından Ankara ve İstanbul’da bazı grupların yaptığı sokak eylemlerinin olası sonuçlarından duyulan kaygılar.

Toplantıda ‘kriz derinleştikçe bu eylemlerin artabileceği ve kontrolden çıkabileceği gibi, provokasyonlara açık bir ortama da dönüşebileceği, yaşanacak bir kaos ortamını iktidarın kendi lehine kullanmaya çalışacağı’ dile getirildi. Bu çerçevede yurttaşlara seslerini duyurmak için siyasi partiler tarafından bir kanal açılması gerektiği kararına varılarak, ‘Bunun anayasal çerçevesi de siyasi partilerin miting yapmasıdır’ görüşü benimsendi.

Habere göre CHP yönetimi baskıyı artırmak için parlamenter sistem çalışması yürüten altı siyasi partinin liderinin ortak çağrı yapmasını istiyor. Bu amaçla diğer muhalefet partilerinin nabzı yoklanıyor.