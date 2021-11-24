‘Geçinemiyoruz’ eylemleri: Çok sayıda gözaltı

Türk Lirası’ndaki (TL) rekor değer kayıpları sonrası Türkiye’nin birçok kentinde vatandaşlar sokağa indi; AKP hükümetini istifaya çağırdı. Polisin müdahale ettiği protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Görsel: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı ve Merkez Bankası’nın (MB) yüzde 20’ye yaklaşan enflasyona rağmen son üç ayda 400 baz puan faiz indirmesi sonucu TL tarihi değer kayıpları yaşıyor.

TL sadece dün yüzde 15’e yakın devalüe olurken, yıllık kayıp yüzde 70’lere ulaştı.

İstanbul

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin aktardığına göre İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki eylemde en az 55 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'de #hükümetistifa diyen halkı polisin işkenceyle gözaltına aldığı anlar. Görüntüler o kadar çok ki sadece bu kadarı sığdı… pic.twitter.com/pVjJ2rcOac — Emre Orman 🇵🇸 (@eemreorman) November 24, 2021

Evrensel muhabiri Eylem Nazlıer’in aktardığına göre İstanbul’un Beylükdüzü ilçesinde 10 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık on kişi gözaltına alındı pic.twitter.com/BH23QTZ1Og — Eylem Nazlıer (@eylemnazlier) November 24, 2021

Kadıköy'de gözaltına alınan arkadaşlarımız. Bayrampaşa ve Eyüp Sultan devlet hastanelerinde doktor kontrolündeler.



Bugün istifa yetmez hesap vereceksiniz, istifa yetmez hesap soracağız diyerek sokaklardaydık. Sokaklarda olmaya devam edeceğiz.



ÇARE SOKAKTA!#hükümetistifa pic.twitter.com/YCHM9ADrQG — Gençlik Komiteleri (@komiteler) November 24, 2021

İstanbul’un Şişli ilçesindeki protestoya polis müdahale etti.

İstanbul Şişli’de yoksulluğa, artan dolar ve avro kuruna karşı açıklama yapmak isteyenlere polis müdahalede bulundu. Valiliğin açıklamayı tam yarım saat önce yasakladığı öğrenildi. Şişli sokaklarında on eylemciyi onlarca/yüzlerce polis takip etti. pic.twitter.com/pmPNVGM9d7 — Meral Danyıldız (@meraldanyildiz) November 24, 2021

İzmir

Türkiye İşçi Partisi, SOL Parti ve Türkiye Komünist Partisi gruplar, İzmir’de; Türk lirasının değer kaybını ve zamları ayrı ayrı protesto etti.

ANKA’dan Kerim Uğur’un aktardığına göre döviz kurunun artması ve zamlara karşı İzmir’deki protestoların ilk adresi Alsancak oldu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya gelen SOL Parti İzmir İl Başkanı Semih Taşcan ve çok sayıda partili, “Hükümet İstifa” yazılı pankart açtı, “Zam Zulüm İşkence İşte AKP”, sloganları attı.

Akşam saatlerinde Karşıyaka Çarşı girişinde toplanan Türkiye İşçi Partisi üyesi bir grup ise “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”, “Hırsızlardan Hesap Soracağız”, “Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez” sloganları attı.

Diğer yandan, yine akşam saatlerinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde toplanan yaklaşık 150 kişilik TKP’li grup, yürüyüş yaptı. Tencere tava çalıp hükümeti protesto eden grup, “AKP’den Hesabı Biz Soracağız”, “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek” sloganları attı. Grup yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı.

Diyarbakır

BBC Türkçe’den Hatice Kamer’in aktardığına göre Diyarbakır Demokrasi Platformu bileşenleri Dağkapı Meydanı’na bir araya gelerek döviz kurundaki artışı protesto eden “Geçinemiyoruz” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Platform, taleplerini şöyle sıraladı:

Ücretli çalışanların vergi yükünün hafifletilmesi,

Bütçe gelirlerinin büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayanması,

Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlanması ve net ödenmesi,

Tüm ücretlerin yaklaşık 750 lira artırılması

Ankara

Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri de “Geçinemiyoruz” dedi.