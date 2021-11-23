İstanbul ve Ankara’da ‘AKP istifa’ sesleri

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz’dan sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan hakim ve savcılar için verdiği kararda ‘özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine’ hükmetti ve Türkiye’yi 2 milyon 135 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.