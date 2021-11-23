İstanbul ve Ankara’da ‘AKP istifa’ sesleri

Türk lirasındaki rekor değer kayıpları sonrası İstanbul ve Ankara’da vatandaşlar sokağa indi; AKP hükümetini istifaya çağırdı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı ve Merkez Bankası’nın (MB) yüzde 20’ye yaklaşan enflasyona rağmen son üç ayda 400 baz puan faiz indirmesi sonucu Türk Lirası’nda (TL) tarihi değer kayıpları yaşıyor.
Türk Lirası sadece bugün yüzde 15’e yakın devalüe olurken, yıllık kayıp yüzde 70’lere ulaştı.
Gazeteci Burcu Yıldırım, Ankara’da “AKP istifa” sloganlarıyla sokağa çıkan kitleyi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Yıldırım, şunları kaydetti: “Çok genç çok farklı bir grup vardı. Gezi eylemlerini bilmeyen gençlere denk geldim. Moto kuryelerin ‘Sonunda oldu’ sözlerini duyduğum anı unutmayacağım. Evlerinden terlikle çıkan kadınları da…”
Gerçek Gündem muhabiri Fırat Fıstık’ın aktardığına göre Kadıköy Fenerbahçe’de ‘yürüyüş yok ama tencere tava var.’
Türkiye Komünist Partisi de İstanbul’un Şişli ilçesinde protesto düzenledi. Polis eyleme müdahale etti.
Türkiye İşçi Partisi ise İstanbul’daki MB şubesi önünde basın açıklaması yaptı. Hükümeti istifaya çağırdı.
SOL Parti İstanbul Şubesi de Kadıköy sokaklarında “AKP istifa” dedi.
ODTÜ’lü öğrenciler de ‘Hükümet istifa’ sloganlarıyla yurtlar bölgesinde yürüdü.
Boğaziçili öğrenciler de Hisarüstü mahallesinde sokağa çıktı. “Hükümet istifa” dedi.