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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan miting duyurusu: Anayasal hakları kullanarak haydi meydana

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, ‘Haydi meydana’ diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de” dedi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı ve Merkez Bankası’nın (MB) yüzde 20’ye yaklaşan enflasyona rağmen son üç ayda 400 baz puan faiz indirmesi sonucu Türk Lirası’nda (TL) tarihi değer kayıpları yaşıyor. Türk Lirası sadece dün yüzde 15’e yakın devalüe olurken, yıllık kayıp yüzde 70’lere ulaştı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Kifayetsiz Erdoğan’ın iktisadi temellerden tamamen uzak ekonomi yönetimi, liyakatsiz bürokratlar ile birleşince, ülke kaosa sürüklendi. Türk Lirası serbest düşüşe geçti. Mutfaklarımızda büyük bir yangın var. Marketlerde karne uygulamaları başladı. Esnafımız satacak mal bulamıyor.

Şahıs ve şürekâsı açık ve net söylüyorlar: ‘Ülkeyi o kadar fakirleştireceğiz ki, yurt dışından gelenler çok ucuza insanımızın emeğini sömürebilecek.’ Ülkenin geleceği ile ilgili tek vaatleri sömürülmenizdir. Satacak bir şey kalmayınca, fakirliğimizi satmaya karar verdiler.

Ey Şahıs, ey ucube rejim, ey yarı cahil kadrolar, ey bu ucube koalisyonun dilini yutmuş küçük ortağı, bellidir ki sizde akıl galip gelmeyecek. Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, ‘Haydi meydana’ diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!”

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