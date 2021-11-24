Japon yatırımcılar da TL’yi terk etti: Dipteyken bile almayacaklar

Japonya’nın normalde risk iştahı yüksek olan günlük işlemcileri, Türk Lirası’ndaki (TL) büyük kayıpların ardından TL’deki pozisyonlarını hızla terk etmeye başladı.

Dolar TL bu yılın başında 7,30’lu seviyelerde bulunuyordu. Dün 13,50’lere ulaşan kur, 12:24 itibariyle 12,50 seviyesinde. Böylelikle TL’deki kayıp yıllık yüzde 70’e yaklaşmış oldu.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dolar karşısında hızla eriyen Türk Lirası ile Japon ekonomisini kıyaslamıştı.

TL, Japon para birimi karşısında bu sene yaklaşık yüzde 35 değer kaybetti. Saat 12:52 itibariyle 1 Japon Yeni, 0,11 Türk Lirası’na eşit durumda.

Japon yatırımcılar, ülkelerinde kendilerine teklif edilen sıfıra yakın faiz oranlarıyla karşılaştırıldığında, üç ay boyunca neredeyse yüzde 19’a varan yüksek getirisi nedeniyle uzun süredir liraya ilgi duyuyorlardı.

Bloomberg ajansının haberine göre, Tokyo Financial Exchange’nin son verileri, yatırımcıların lira üzerindeki ‘boğa’ tahminlerinin şubat ayından bu yana en düşük seviyeye indirdiğini ortaya koydu.

Tokyo’daki Gaitame araştırma enstitüsünün genel müdürü Takuya Kanda’ya göre TL, 9 Japon Yeni’nin altına düştüğünde alım yapan yatırımcıların yüzde 30’u son gelişmelerle sipariş akışlarını bırakmak zorunda kaldı.

Kanda, “Türk para birimi ucuzladığında dip alıcılar olacak, ancak geçmiştekinin aksine bu toplu bir şekilde gerçekleşmeyecek” dedi. Kanda, bunun dolar/yen’de keskin bir düşüne sebep olmayacağını söyledi.