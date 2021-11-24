MB ve Hazine piyasaya müdahale etmemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikalarında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası dolar/TL 13,45’e kadar ulaşarak tarihi bir yükseliş yaşarken, bankacılar kurun piyasada belirlendiğini, müdahale olmadığını söyledi.

Bankacılar piyasada likiditenin dün ‘neredeyse kaybolduğunu’, özellikle 13,45’e yükselişte normalde piyasada etkili olmayacak tutarlarda da olsa ‘panik dolar alımlarının’ etkili olduğunu belirtiyor.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye’de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte yükseliyor. Dolar/TL’de aralıksız yükseliş 11’inci gününde.

Buna rağmen Reuters’ın görüşlerine başvurduğu hiçbir işlemci piyasada Merkez Bankası, Hazine veya bir başka kamu kurumu müdahalesi görmediğini de söyledi. Bir işlemci, “Kur piyasada belirleniyor” dedi.

Derinliğin kaybolması işlem hacimlerinin düşmesi ve para politikasında enflasyondaki yüzde 30’a doğru yükseliş yaşanmasına rağmen gevşemenin devam etmesi büyük bir endişe kaynağı.

TL dün de dolar karşısında test edilen en yüksek seviyeye göre yüzde 15’e yakın değer kaybetti. TL kayıplarının bir bölümünü telafi ederek günlük kayıp ise yüzde 10’ya yakın oldu.

TL için yüzde 10 değer kaybı serbest piyasada işlem görmeye başladığından beri yaşanan en büyük ikinci kayıp konumunda. Bir önceki ise 10 Ağustos 2018’de günlük yüzde 15 ile görülmüştü. Bu da ABD ile yaşanan pastör Brunson krizine denk geliyor. Gün içinde görülen en yüksek kayıp ise yine aynı günde yüzde 20 ile yaşandı.

Dolar/TL kuru bu sabah saat 09:55 itibariyle 13,11 seviyesinde. Aynı saatte avro/TL’de kotasyonlar 14,73 seviyesindeydi.