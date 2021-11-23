UniCredit: Likidite kısıtlamaları ve rezerv kullanımı yapılabilir

İtalyan UniCredit, TL’deki değer kaybını önlemek adına likidite kısıtlamalarının uygulanabileceğini ve Merkez Bankası’nın (MB) rezerv kullanımına başvurabileceğini öngördü.

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MB’nin geçen hafta yaptığı son 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından seneye 7,20’li seviyelerde başlayan dolar/TL bugün 12’yi aşmış durumda.

Türk Lirası’nda likidite kısıtlamaları uygulanmasını beklediğini ve kurdaki değer kaybının önlenmesi için ilk olarak rezervlerin kullanılabileceğini söyleyen Unicredit ekonomistleri, bu önlemlerin uzun vadede işe yaramayacağını ve eninde sonunda faiz artırımının gerekli olacağını da vurguladı.

Unicredit, en son 22 Ekim’de yüzde 19,6 olarak belirlediği sene sonu enflasyon tahminini de yukarı yönlü güncelleyerek yüzde 21,5’e çıkarırken gelecek yılın ilk yarısında Türkiye’de enflasyonun yüzde 25’e ulaşmasını bekliyor.

Unicredit aralık ayı için 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisini de korudu.

Fransız banka Societe Generale dün MB’nin bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında ‘acil durum‘ faiz artırımına gitmesini ve 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 19’a çıkarmasını beklediğini açıklamıştı.