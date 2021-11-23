Döviz kurunu gün boyu seyreden MB’den gün sonunda ‘uyarı’ geldi

Türkiye piyasalarında bugün yaşanan büyük kur şoku sonrası Merkez Bankası’ndan açıklama (MB) geldi.

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Kurumun internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: “Merkez Bankası’nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısı sonrası, “Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu politikayla biz ne yaptığımızı, gayet iyi biliyoruz” demiş, bu sabah piyasa açılışı itibarıyla TL’de yüzde 18’e varan bir değer kaybı yaşanmıştı.

Açıklama öncesi Erdoğan ile MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun bugünkü kur şokunun ardından Ankara’da bir araya geldiği bildirilmişti.

Dolar/TL öğleden sonra 13 liranın üzerini gördükten sonra kapanışa doğru 12.50-12.70 bandında hareket ediyor.