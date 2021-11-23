Twitter’da kur: Devletin yetkili birimleri sadece seyir mi ediyor?

Türk Lirası’nın dolar karşısındaki tarihi eriyişi Twitter’da da gündemin birinci sırasında.
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Dolar 13’ün, avro 15’in üstünü gördü
Erdoğan’ın düşük faiz politikasında kararlılığını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.
Babacan: Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ sözlerine cevaben, “Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk Lirası, itibarını yitirmiş bir Türkiye var” dedi.
Salyadaki corona virüslerini ‘yakalayan’ sakız geliştirildi
Bilim insanları, salyadaki corona virüsü partiküllerini ‘yakalayan’ bir protein içeren sakız geliştirdi.
Gram altında da rekor geldi: 800 liraya doğru gidiyor
Altın fiyatları dolar/TL kurundaki sıçramanın etkisiyle gram altın, saat 11:50 itibariyle 714 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Peker’den 10 bin dolar alan siyasi soruldu, Soylu havaya bakıp ıslık çaldı
lığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi soruldu. Soruyu yanıtlayamayan Soylu, konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na getirdi.