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Yaramazlara biraz batar!

Twitter’da kur: Devletin yetkili birimleri sadece seyir mi ediyor?

Türk Lirası’nın dolar karşısındaki tarihi eriyişi Twitter’da da gündemin birinci sırasında.

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Babacan: Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ sözlerine cevaben, “Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk Lirası, itibarını yitirmiş bir Türkiye var” dedi.