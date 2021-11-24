AKP, ‘kur baskısına direnme’ kararı almış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ çıkışı sonrası TL’nin yabancı paralar karşısında hızla değer kaybetmesi Ankara’da hareketliliğe neden oldu. AKP’li yetkililer yaşananları ‘geçici tepki’ olarak değerlendirdi.

Erdoğan’ın düşük faiz ısrarından etkilenen Merkez Bankası’nın, yüzde 20’ye yaklaşan enflasyona rağmen son üç ayda 400 baz puan faiz indirmesiyle TL’de tarihi değer kayıpları yaşanıyor.

Erdoğan, geçen günkü kabine toplantısı sonrasında süreci ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ olarak yorumlayıp “Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz” demişti.

Cumhurbaşkanı, TL’deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini öne sürmüştü.

Bu açıklamalardan sonra dün gün içinde dolar/TL 13, avro/TL ise 15’in üstünü görmüştü.

Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda gelen indirimlerin TL’ye sadece üç ayda faturası yüzde 35’i buldu.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre dün gün boyu küçük gruplar halinde toplanan AKP kurmayları, dövizdeki dalgalanmayı, Erdoğan’ın açıkladığı ‘yeni ekonomi modeli’ne yönelik piyasaların verdiği geçici tepki olarak yorumladı.

Erdoğan’ın pazartesi günkü kabine toplantısındaki “Karşımızdaki bu tablo bizi bir tercihe zorlamıştır. Ya ülkemizde eskiden beri hakim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan vazgeçecektik ya da kendi önceliklerimize göre yolumuza devam ederek tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık” açıklamasına dikkat çeken AKP’liler, ‘kur baskısına direnerek’, düşük faiz ile yatırımın teşvik edileceği bir ekonomi modelinin denenmesi kararı alındığı vurguladı.

Kurdaki dalgalanmanın bir süre sonra belli bir noktada duracağını savunan AKP kurmayları, faizin düşük tutulmasıyla yatırımın teşvik edilmesinin hedeflendiği, bunun da üretim ve istihdam olarak ekonomiye yansıyacağını savundu.

AKP’lilere göre, bu politika beş-altı ay sonra ekonomiye olumlu yansıyacak. Merkez Bankası’nın bu aşamadan sonra faiz yükseltmesinin söz konusu olmayacağını ifade eden AKP’liler, olumlu sonuç alınması için dar gelirli kesimleri rahatlatacak adımların da yeni yılla beraber atılacağı beklentisini dile getirdi.