Societe Generale’den hiperenflasyon öngörüsü

Fransız banka Societe Generale, TL’de yaşanan sert değer kayıpları sonrası finans piyasalarında istikrarın bozulabileceğini ve TL’deki değer kaybının bir hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini öngördü. Credit Suisse ise 500 puanlık agresif bir faiz artırımı yapılması durumunda dolar/TL’nin 11 seviyelerine dönebileceğini aktardı.

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Hiperenflasyon, yıllık enflasyonun yüzde 200 sınırını aşan hali olarak tanımlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu şu anda resmi enflasyonu yüzde 19,89 olarak açıklasa da bağımsız araştırma kurumları bu oranı yüzde 49,87 olarak veriyor. Türk Lirası’nda eylül ayından bu yana değer kaybı yüzde 35’i buldu. Para biriminde yaşanan sert kayıp ve asgari ücret zammının da enflasyona önemli etki yapması bekleniyor.

Societe Generale stratejistleri, yayınladığı bir araştırma raporunda TL’deki değer kaybıyla beraber insanların bankalardaki varlıklarını çekme riskinin önemli derecede arttığını belirtti. Kurdaki değer kaybını durdurmak için seçeneklerin kısıtlı olduğunu belirten stratejistler, düşük Merkez Bankası rezervleri düşünüldüğünde sermaye kontrolünün ya da acil bir faiz artırımının seçenekler arasında bulunabileceğini ifade etti.

Stratejistler, acil bir faiz artırımının daha olası bir senaryo olduğunu fakat mevduat çekme limiti gibi bazı sermaye kontrolü araçlarının kullanılmasının da mümkün olduğunu söyledi.

Merkez Bankası’ndan faiz artırım beklentisini ikinci çeyreğe çeken Goldman Sachs, bu tahmininde ise bir kez daha revizyona gitti. Banka, MB’nin politika faizini 2022’nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14’ten yüzde 20’ye çıkarmasını beklediklerini duyurdu.

Credit Suisse ise MB’nin faiz artırımını gündemine almadığı sürece dolar/TL’nin 14 seviyesine doğru gideceği öngörüsünde bulundu. Bankanın raporunda 500 puanlık agresif bir faiz artırımının TL’yi 11 seviyesine geri çekebileceği aktarıldı.