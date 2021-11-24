Türk bankalarının sermayesi 3 milyar dolar eridi: Vakıf ve Halkbank en kırılganları

Türk Lirası’nda dördüncü çeyrekte yaşanan düşüşün Türk bankalarının sermayelerini 3 milyar dolar civarında erittiği hesaplanıyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 20’ye dayanan enflasyona rağmen düşük faizde ısrarcı olması sonrası Türk Lirası eylül ayından bu yana yaklaşık yüzde 35’e yakın değer kaybetti. Eylül ayında 8,30’lu seviyelerden başlayan dolar kuru bugün günün ilk yarısı itibarıyla 13 seviyesinin biraz altında hareket ediyor.

BloombergHT’nin aktardığına göre gelişen piyasalar analisti Tomasz Noetzel, dördüncü çeyrekte TL’nin dolar karşısında yüzde 30 değer kaybettiğini ve bunun ortalama olarak Türk bankalarının sermayelerini 3 milyar dolar civarında düşürdüğünü söyledi.

Akbank, Garanti ve Yapı Kredi gibi bankaların Türk Lirası’ndaki değer kaybından en az etkilenenler olacağını belirten Noetzel, Vakıfbank ve özellikle Halkbank’ın ise en kırılgan bankalar olduğunu aktardı.

Türkiye’deki düzenleyici kuruluşların sermaye hesaplamalarında kurun daha makul kullanımı için sermaye hesabındaki kolaylıkların muhtemelen uzatacağını belirten Noetzel, sermaye hesabındaki kolaylıklar olmadan Türk bankalarının sermaye yeterlilik oranlarının yüzde 12-19 arasında olduğunu ifade etti.