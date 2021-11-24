Türk Lirası yara sarmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek enflasyona karşı düşük faiz politikasının süreceğine yönelik mesajları sonrası dün büyük kayıp yaşayan Türk Lirası bugün yara sarmaya çalışıyor.

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Dolar/TL dün yüzde 18,17’lik artışla 13,45’a kadar çıkarak tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Dünkü bu kur hareketi aynı zamanda 10 Ağustos 2018’de ABD’yle yaşanan gerilim sonrası görülen yüzde 24’lük artışın ardın ikinci en yüksek günlük hareket olarak kayıtlara geçti.

Dün günün ikinci yarısı bir miktar geri çekilim yaşansa da kur bugün yeniden 13 lirayı aşarak 13,18 seviyesini test etti.

Testin ardından ise TL için yara sarma süreci başladı. TL özellikle günün ikinci yarısında 12 liranın altına indi. Avro/TL ise bu süreçte 13,60’ın altını gördü. Ancak gün içinde oynaklık hala çok yüksek seviyelerde.

Şu an piyasalar açısından bir diğer önemli sorun ise kur alış-satış fiyatı arasındaki fark. Bloomberg’in hesaplamasına göre alış-satış arasındaki fark bu ay, şubat 2001’den bu yana en yüksek seviye ulaştı.

Erdoğan’ın yüzde 20’ye dayanan resmi enflasyona rağmen yüzde 15’lik politika faizini memnuniyetle karşıladığını söylemesinin ardından Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) de 489 puanla bir yılın zirvesini görmüş durumda.

CDS en son mart ayında Erdoğan’ın gece yarısı kararnamesiyle MB başkanı değişikliği yapmasının ardından 306 puandan 482 puana fırlamıştı.