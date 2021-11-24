İhracat odaklı ekonomi modelini kur çarptı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, döviz kurlarındaki oynaklığın ihracatı durdurma noktasına getirdiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 Kasım’daki kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ekonomistlerin iktisadi gerekçelerle açıklanmakta zorlandığı faiz indirimlerinden memnuniyetini dile getirmiş ‘üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonominin‘ Türkiye için en doğru karar olduğu görüşünü yinelemişti. Ancak TL’nin değersizleşmesiyle ihracatın artacağı ve daha fazla yatırım geleceğine inanılan model nedeniyle Türk Lirası eylül ayından bu yana yüzde 35 devalüe oldu ve özellikle orta ve alt gelir grubunun alım gücü ciddi şekilde düştü.

Değersiz TL ile yurt dışına çok daha fazla mal satacağı savunulan ihracatçılar ise kurda yaşananlardan pek mutlu görünmüyor.

Dünya Gazetesi’nin aktardığına göre Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmanın ihracatı durduracak boyuta ulaştığını belirtti.

Eskinazi, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmadan dolayı ihracatçıların da büyük tedirginlik yaşadığını vurguladı ve ekledi: “Ticari hayat çok gerildi, İhracatçılar olarak fiyat veremiyoruz, mal alamaz noktaya geldik. Üretim ve ihracat durmak üzere.”

Eskinazi şöyle devam etti: “Türk ekonomisinde hammadde, enerji, lojistik başta olmak üzere pek çok girdi dövize endeksli. Dövizde bir günde yüzde 10-15 aralığındaki dalgalanma baş edilebilecek bir dalga değil. Bu dalgalanma hem işletmelerimize, hem de ekonomimize büyük yaralar açar. İşletmelerimizin öz sermayeleri eridi. Kahin olmaya gerek yok bundan sonraki aşamada bankalar kredi veremez noktaya gelecek. Gelinen nokta iş dünyasının çözüm bulabileceği noktayı çoktan geçti. Acil önlem alınmalı. Politikacılar birlikte çözüm üretmeli.

Kamuoyunda, döviz kurlarının TL karşısında değer kazanmasından ihracatçıların mutlu olduğu ile ilgili bir yanlış algı var. Biz Türkiye’nin bir parçasıyız, Türkiye’nin eli kanarsa bizim de kanar. Merkez Bankası’nın arka arkaya aldığı faiz indirimi kararları ateşin üzerindeki külü kaldırdı. Acil soğutma önlemleri alınmalı, dövizin ateşi söndürülmeli.”