İstanbul’daki ‘kur eylemleri’nde 70 gözaltı

İstanbul’da doların TL karşısında rekor düzeyde değer kazanmasının ardından başlayan protestolarda bir günde 70 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Çok sayıda kişi yaşananların ardından hükümetin istifası talebiyle dün ve önceki gün eylem düzenlemişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü’nde izinsiz gösteriler düzenlendiği belirtildi.
Eylemcilere dağılma yönünde uyarılarda bulunulduğu aktarılan açıklamada, ‘uyarılara aldırış etmeyerek görevlilere mukavemette bulunan’ 46’sı erkek 24’ü kadın toplamda 70 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Gözaltına alınanlara adli tahkikat başlatıldı.