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Yaramazlara biraz batar!

Metrodaki saldırgana tutuklama talebinden: Tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma hakkına saldırı

İstanbul’da metroda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden saldırganın tutuklanması talebiyle savcılığın hazırladığı sevk yazısında olay ‘tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırı’ olarak nitelendirildi.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam saatlerinde Kadıköy’den hareket eden Tavşantepe metrosunda, Emrah Yılmaz maske takması konusunda kadın bir yolcuyla tartışmıştı. Yılmaz, araya giren bir başka kadının bıçakla üstüne yürümüş ve küfürler eşliğinde tehdit etmişti.


Yaşanan olay, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılmasının ardından dün gözaltına alınan Yılmaz sevk edildiği Anadolu Adliyesi’nde bugün tutuklanmıştı.

Savcı Fatmagül Yörük, Yılmaz hakkında hazırladığı tutuklamaya sevk yazısında, şüphelinin savunmasız gördüğü müşteki kadınlara saldırıda, kullanıldığı takdirde öldürücü olacağı neredeyse muhakkak bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eyleminin, şüphelinin işlediği suçun vahamet derecesini artırdığını belirtti.

Yörük saldırganın küfürlerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, rekreasyon alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile beraber, şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır. Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz; kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır.”

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