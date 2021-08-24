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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 24 Ağustos 2021

İstanbul’da kiralar uçuşta: İki yıl sürebilir

Fotoğraf: Reuters

Kentsel dönüşüm, ülkeye gelen yabancılar, okulların açılacak olması ve yeni inşaatların azalmasıyla birlikte İstanbul’da kiralar fahiş düzeyde yükseldi. Mal sahipleri içinde astronomik artışlar sonrası eski kiracılarını tahliye etme yoluna gidenler bile var.

Araştırma: Aşılı vakalardaki virüs daha az bulaşıcı olabilir

Covid-19’a yakalanan aşılı kişilerde boğaz ve burunlarında yüksek miktarda virüs bulunmasına rağmen bu virüslerin hepsinin bulaşıcı olmadığı görüldü.


Prof. Ergör’den ‘PCR zorunluluğu’ uyarısı: Bu nasıl düzenlenecek?

Okullardaki Covid-19 tedbirleri belirlendi

Dünyada aşılamada 5 milyar doz geçildi

İki oğlunu 12 saat arayla Covid-19 nedeniyle kaybeden anne: Aşı olun

İki ayrı Türkiye

Washington Post: CIA müdürü, Taliban lideriyle görüştü

ABD’li Washington Post gazetesi, CIA Müdürü William Burns ile Taliban’ın en önemli ikinci ismi Molla Abdulgani Birader’in Kabil’de gizli bir görüşme düzenlediğini öne sürdü.

Britanyalı bakandan Times’a ‘Türkiye’ çıkışı

Alman yetkili: Yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var

Airbnb’den 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz barınma imkanı

Taliban’dan Kabil havalimanındakilere güvence

Afganistan: Sonu gelmeyen bir savaş ve tarihin tekerrürü

Taliban’dan ulusal müzik enstitüsüne baskın: Enstrümanlar parçalandı

Çavuşoğlu: Afganistan’dan 1404 kişiyi tahliye ettik, 1061’i vatandaşımız

Göç mü, kültürel değişim aracı mı?

Erdoğan’ın 115 milyar dolarlık rezerv açıklaması ne kadar gerçek?

Fotoğraf: AA-Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası (MB) rezervlerinin önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacağını söyledi. Erdoğan bir süredir bankanın rezervlerini yakın zamanda tarihi rekorlara ulaşacağını da sık sık yineliyor. Ancak MB’nin döviz rezervleri hala eksi 55 milyar dolarla hayli düşük seviyelerde. CHP cephesinden de Erdoğan’ın açıklamalarına itiraz var.

IMF, Merkez’e rezerv desteğini gönderdi

Meteoroloji’den sağanak ve sel uyarısı

Meteoroloji, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde ve Marmara’da yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Saatlerce koltukta oturanları ayağa kaldıracak araştırma

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Günün çoğunu oturarak geçiren 60 yaş altı yetişkinlerin, daha aktif zaman geçirenlere oranla inme yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğu görüldü.

Selde ağaç dallarına tutunan Öznur hemşire: 4,5 saat bekledim gençler kurtardı

Fotoğraf: AA

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyündeki 33 No’lu aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire Öznur Öz, 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde işyerinde yalnızdı. Merkezin yanındaki Zarbana Çayı’nın taştığını fark eden Öz, sel sularından bir ağaç dallarına tutunarak kurtuldu. 4,5 saat yardım bekleyen Öz’ü yardıma gelen gençler kurtardı.

Sele kapılan amatör futbolcunun arkadaşı: Gözümüzün önünde gitti; kahrolduk

Üniversitede yedi kişi fenalaştı: Polis, birinin zehirlediğinden şüpheleniyor

Almanya’da, Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde öğrenci ve çalışanlardan oluşan yedi kişi fenalaştı. Polis, birinin kasıtlı olarak onları zehirlediğini düşünüyor.

Sims oyunu gerçek oldu: Twitch yayıncısı izleyicilerin kendisini kontrol etmesine izin verdi

Twitch yayıncısı Jeremy Elbertson (Jerma985), The Sims oyununu gerçek hayata taşıdı. Elbertson’un izleyicileri, gerçek zamanlı olarak oy kullanarak onu bir Sims karakteriymiş gibi kontrol etti.

SON HABERLER

Göç mü, kültürel değişim aracı mı?

İktidar 20 yıldır değiştiremediği ‘modern ve seküler sosyal/kültürel alan’ı Müslüman göçleriyle melezleştirmeyi, Türk ulus-devleti yerine ‘ortak paydası Müslümanlık’ olan yeni bir devlet inşa etmeyi hedefliyor olabilir.

IMF, Merkez’e rezerv desteğini gönderdi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin üye ülkelere tahsisinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu kapsamda Türkiye’ye ise 4,46 milyar SDR yani 6,3 milyar dolar (4,46 milyar SDR, 53 milyar lira) tahsis edildi.