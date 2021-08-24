Akşam Postası / 24 Ağustos 2021

İstanbul’da kiralar uçuşta: İki yıl sürebilir

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Kentsel dönüşüm, ülkeye gelen yabancılar, okulların açılacak olması ve yeni inşaatların azalmasıyla birlikte İstanbul’da kiralar fahiş düzeyde yükseldi. Mal sahipleri içinde astronomik artışlar sonrası eski kiracılarını tahliye etme yoluna gidenler bile var.

Araştırma: Aşılı vakalardaki virüs daha az bulaşıcı olabilir

Covid-19’a yakalanan aşılı kişilerde boğaz ve burunlarında yüksek miktarda virüs bulunmasına rağmen bu virüslerin hepsinin bulaşıcı olmadığı görüldü.

Washington Post: CIA müdürü, Taliban lideriyle görüştü

ABD’li Washington Post gazetesi, CIA Müdürü William Burns ile Taliban’ın en önemli ikinci ismi Molla Abdulgani Birader’in Kabil’de gizli bir görüşme düzenlediğini öne sürdü.

Erdoğan’ın 115 milyar dolarlık rezerv açıklaması ne kadar gerçek?

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası (MB) rezervlerinin önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacağını söyledi. Erdoğan bir süredir bankanın rezervlerini yakın zamanda tarihi rekorlara ulaşacağını da sık sık yineliyor. Ancak MB’nin döviz rezervleri hala eksi 55 milyar dolarla hayli düşük seviyelerde. CHP cephesinden de Erdoğan’ın açıklamalarına itiraz var.

Meteoroloji’den sağanak ve sel uyarısı

Meteoroloji, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde ve Marmara’da yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Saatlerce koltukta oturanları ayağa kaldıracak araştırma

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Günün çoğunu oturarak geçiren 60 yaş altı yetişkinlerin, daha aktif zaman geçirenlere oranla inme yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğu görüldü.

Selde ağaç dallarına tutunan Öznur hemşire: 4,5 saat bekledim gençler kurtardı

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyündeki 33 No’lu aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire Öznur Öz, 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde işyerinde yalnızdı. Merkezin yanındaki Zarbana Çayı’nın taştığını fark eden Öz, sel sularından bir ağaç dallarına tutunarak kurtuldu. 4,5 saat yardım bekleyen Öz’ü yardıma gelen gençler kurtardı.

Üniversitede yedi kişi fenalaştı: Polis, birinin zehirlediğinden şüpheleniyor

Almanya’da, Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde öğrenci ve çalışanlardan oluşan yedi kişi fenalaştı. Polis, birinin kasıtlı olarak onları zehirlediğini düşünüyor.

Sims oyunu gerçek oldu: Twitch yayıncısı izleyicilerin kendisini kontrol etmesine izin verdi

Twitch yayıncısı Jeremy Elbertson (Jerma985), The Sims oyununu gerçek hayata taşıdı. Elbertson’un izleyicileri, gerçek zamanlı olarak oy kullanarak onu bir Sims karakteriymiş gibi kontrol etti.