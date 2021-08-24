Alman yetkili: Yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var

Almanya İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, ülkenin yılda 400 bin göçmene ihtiyacı olduğunu söyledi ve ekledi: “Almanya’nın iş gücü tükeniyor.“

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Almanya’da yayın yapan Süddeutsche Zeitung’a konuşan Scheele, demografik nedenlerden ötürü bazı mesleklerde bu yıl potansiyel iş gücü kaybının 150 bini bulduğunu söyledi. Scheele, hasta bakıcıdan klima teknisyenine, lojistikçiden akademisyene kadar her alanda uzman iş gücü eksikliğinin çekildiğini ifade etti.

Önümüzdeki yıl bu oranın daha artacağını vurgulayan Scheele, Almanya’nın sorunu ülkeye daha fazla göçmen alma seçeneğini değerlendirerek çözebileceğini kaydetti.

Hükümete ülkeye acilen daha fazla göçmen alınması için çağrıda da bulunan Scheele şunları söyledi: “Şu anda yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var. Bu, geçmiş yıllara kıyasla çok daha yüksek bir rakam.”

Almanya 2015 krizinde 1 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapmıştı. Ancak ülke, Afganistan’da radikal İslamcı Taliban güçlerinin ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayabilecek göç dalgasına karşı o dönemki kadar ılımlı değil. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan’dan olası kitlesel sığınmacı akınına karşı ‘yerel çözümler bulunması gerektiğini‘ söylüyor. Merkel’e göre, Afgan sığınmacılar için Afganistan’a komşu ülkelerde çözüm üretilmeli.

Avrupa Birliği içinde hızla yükselen göçmen karşıtlığı nedeniyle pek çok Avrupalı siyasi de Afgan sığınmacılar konusunda oldukça sessiz ve çekimser. AB kurumları ise Afganistan kaynaklı bir insani krizi engellemek amacıyla, Türkiye gibi ülkeleri tampon yaparak sorunu çözmeye sıcak bakıyor. Ancak anketler Türk halkının bu konuda pek de olumlu fikirlere sahip olmadığını gösteriyor.