Ankara’da Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine saldırı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki bir gencin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilere ait ev ve iş yerlerini taşladı.

Battalgazi Mahallesi’nde bulunan bir parkta dün gece iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Emirhan Yalçın kaldırıldığı hayatını kaybetmesi sonrası mahallede yüzlerce kişi sokağa çıktı.

Ankara Valiliği’nin açıklamasında “İki vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup; iki şahıs gözaltına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra valiliğin Twitter hesabı üzerinden, şunlar kaydedildi: “Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.”

Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir.

Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur. — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 11, 2021

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yüzlerce kişinin dükkanları ve araçları tahrip ettiği görülüyor.

Gelen son bilgiler öfkeli vatandaşların Suriyelilere ait bazı dükkanlara saldırdığı polisin müdahale etmediği şeklinde. Polis gün içerisinde Altındağ’daki Yabancı uyrukluları tahliye etmişti — nevsin mengu (@nevsinmengu) August 11, 2021

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Önder ve Battalgazi Mahallelerindeyim. Olaylar bastırılamıyor, yakılan araçlar, işyerleri var. Bütün mahalle sokakta. Başkentin göbeğinde maalesef büyük bir kargaşa var. pic.twitter.com/NBW7LOjSKg — Alican Uludağ (@alicanuludag) August 11, 2021

Türkiye, Altındağ’da Suriyelilerin Türk gencini öldürmesi sonrası, Suriyeliler ile Türkler arasında kavgalar başladı.



Suriyelilere ait olduğu belirtilen bazı dükkanlar basılıyor. Polisler bölgeye gidiyor.



pic.twitter.com/O5Iq1CkqK6 — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) August 11, 2021

Durun, yapmayın!!!



Yeni 6-7 Eylül utançları yaşatmayın bu ülkeye!@TC_icisleri yağmaya izin verme!!! https://t.co/Wx7bNEwmY4 — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) August 11, 2021

Sizce bu provakasyonların sorumlusu kim? pic.twitter.com/WLmmkm8Qnx — Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) August 11, 2021

HDP’nin Twitter hesabı üzerinden saldırılarla ilgili şunlar kaydedildi: “Ankara’nın Altındağ ilçesinde göçmenlere karşı başlatılan saldırılar, derhal toplumun bütün kesimleri ve siyasi muhalefet ile durdurulması gereken bir noktaya gelmiştir. Herkese çağrımızdır, bu vahim noktayı görmeli ve her şeyden önce güvenli yaşam hakkını savunmalıyız.”

Ankara’nın Altındağ ilçesinde göçmenlere karşı başlatılan saldırılar, derhal toplumun bütün kesimleri ve siyasi muhalefet ile durdurulması gereken bir noktaya gelmiştir. Herkese çağrımızdır, bu vahim noktayı görmeli ve her şeyden önce güvenli yaşam hakkını savunmalıyız. — HDP (@HDPgenelmerkezi) August 11, 2021

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise şunları kaydetti: “Emirhan Yalçın evladımızın öldürülmesi canımızı yaktı. Genç kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Hiçbir fail; etnik kimliğiyle tanımlanamaz. Suç şahsidir. Vatandaşlarımızı sağduyuya, güvenlik güçlerini de Altındağ’daki şiddeti derhal dindirmeye çağırıyorum.”

Emirhan Yalçın evladımızın öldürülmesi canımızı yaktı. Genç kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.



Hiçbir fail; etnik kimliğiyle tanımlanamaz. Suç şahsidir.



Vatandaşlarımızı sağduyuya, güvenlik güçlerini de Altındağ’daki şiddeti derhal dindirmeye çağırıyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) August 11, 2021