Yunanistan göç bakanı: Afgan sığınmacılar için Türkiye’ye daha fazla destek verilmeli

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Afgan sığınmacılar konusunda Türkiye’ye daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi.

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Türkiye’ye gelen sığınmacılar hakkında tartışma, bir süredir devam ediyor. CHP lideri, iktidara gelmeleri halinde sığınmacıları ülkelerine göndereceği belirtiyor. Erdoğan ise bu fikre karşı.

Reuters’a konuşan Mitarakis, Avrupa Birliği’nin (AB) Afganistan’dan Türkiye’ye gelen göçmen sayısındaki artışın yarattığı baskıyı hafifletmesine yardımcı olmak için daha fazla destek sunması gerektiğini belirterek, birliğin 2015’teki gibi yeni bir krizi kaldıramayacağını söyledi.

Yunan bakan, “Kesinlikle, AB hazır değil ve başka bir büyük göçmen kriziyle başa çıkma kapasitesi yok” dedi.

Geçen hafta diğer beş AB ülkesiyle birlikte, başvuruları reddedilen sığınmacıların sınır dışı edilmelerinin çatışmalara rağmen devam etmesi gerektiğini belirten bir mektup imzalayan Yunanistan hükümeti, sınır dışı edilmelerin sona ermesinin ‘yanlış bir mesaj göndereceğini’ belirtmişti.

Ancak mektubu imzalayan diğer iki ülke, Hollanda ve Almanya, hızla tırmanan çatışma nedeniyle iltica talebinde bulunan Afgan vatandaşlarını şimdilik sınır dışı etmeyeceklerini belirterek ‘rotayı değiştirdi.’

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, geçen ay Afgan sığınmacılar açısından Almanya, Avusturya ya da İsveç’tense Türkiye’nin sığınmak için daha doğru yer olduğunu öne sürmüştü.