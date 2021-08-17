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Yaramazlara biraz batar!

Konsensus anketi: 10 kişiden dokuzu sığınmacı kabulüne karşı

Konsensus Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette Türkiye’ye yeni sığınmacı kabul edilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 9,1’de kaldı.

Fotoğraf: AA

Anket, Konsensus Araştırma Şirketi tarafından 4-10 Temmuz tarihlerinde 667 ilçede 1500 kişiyle telefon konuşularak yapıldı.


Ankette Türkiye’de son dönemde sıkça tartışılan mültecilere ilişkin tartışmalar da soruldu.

Katılımcılara ‘Türkiye’ye artık sığınmacı kabul edilmemelidir ifadesine katılıyor musunuz katılmıyor musunuz?‘ sorusu yöneltildi. Bu ifadeye katıldığını söyleyenlerin oranı yüzde 67,7 olarak belirlendi. Kısmen katıldığını belirtenlerin oranı yüzde 23,2, ‘Katılmıyorum’ diyenlerin oranıysa yüzde 9,1 oldu.

Kaynak: Konsensus

Parlamenter sistem isteyenlerin oranı yüzde 55,5

Katılımcılara ‘Sizce Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile mi, Parlamenter Sistem ile mi yönetilmelidir?‘ sorusu da yöneltildi. ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi‘ yanıtını verenlerin oranı yüzde 44,5, ‘Parlamenter Sistem‘ yanıtını verenlerin oranıysa yüzde 55,5 oldu.

Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 41,5

Katılımcıların yüzde 58,5’i, erken seçimle ilgili kendilerine yöneltilen soru üzerine ‘seçimlerin normal zamanında yapılması gerektiğini‘ söyledi. Erken seçimi destekleyenlerin oranı ise yüzde 41,5 olarak gerçekleşti.

Kanal İstanbul’a karşıtlık yüzde 63,4

Araştırma kapsamında katılımcılara Kanal İstanbul’un hayata geçirilmesini isteyip, istemedikleri soruldu.İstemiyorum diyenlerin oranı yüzde 63,4, ‘İstiyorum‘ diyenlerin oranıysa yüzde 36,6 oldu.

En başarılı belediye başkanı Mansur Yavaş

Türkiye genelinde başarılı bulduğunuz belediye başkanı kimdir?‘ sorusuna ise katılımcıların yüzde 37,9’u ‘Mansur Yavaş‘ yanıtını verdi. ‘Ekrem İmamoğlu‘ diyenlerin oranı yüzde 12,5, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ismini söyleyenlerin oranı yüzde 4,0 olarak belirlendi.

Kaynak: Konsensus

Türkiye’nin yüzde 60,7’si ‘Adalet yok’ diyor

Anketin sonucuna göre Türkiye’de adalet olduğunu düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 39,3. Katılımcıların yüzde 60,7’si, “Sizce Türkiye’de adalet var mı, yok mu?” sorusu üzerine ‘Yok‘ yanıtını verdi.

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