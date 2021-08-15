Erdoğan: Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız” dedi.

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Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

*Bölgenin ve Afganistan’ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.

*Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan’a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan’a hayati görevler düşüyor.

*Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan’dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz.

*Savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı (Pakistan ile) daha da ilerletmek konusunda mutabıkız.

*Savunma sanayindeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80’lerden yüzde 20’lerin altına çektiğimiz bir yere geldik.

*Dört beş yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine çıkacaktır.