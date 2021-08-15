Taliban Kabil’de: Yönetimin devri için görüşmeler başladı

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Radikal İslamncı Taliban militanlarının çeşitli noktalardan Kabil’e girdiğini ve kentin yönetiminin devri için görüşmelerin başladığını duyurdu.

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Taliban militanlarının ilk olarak Kabil’in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami’ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi’ye girdiği belirtiliyor.

Kabil’in merkezinde ise gergin bir bekleyiş ve kaos hakim.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil’in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu. Mücahid, Kabil’in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

Bu açıklamadan yaklaşık bir saat sonra Afganistan İçişleri Bakanlığı, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak Afganistan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği’ne bilgi vermesini istedi.

ABD ise Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD’li yetkili, “Şu anda binadan ayrılan küçük bir grup insan var, personelin çoğunluğu ayrılmaya hazır bir şekilde bekliyor. Elçilik çalışmaya devam ediyor” dedi.

Şu anda Afganistan’da tüm sınır kapılarının ve başkent Kabil dışındaki tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolü artık Taliban’da. Radikal İslamcı militanlar, son olarak ülkenin dördüncü büyük kenti Mezar-ı Şerif ve Meymene kentlerini almıştı.





