Taliban ilerleyişi: Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki Gazni de düştü

Radikal İslamcı Taliban, Afganistan’ın başkenti Kabil’den 150 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik önemdeki Gazni vilayetinin merkezini de ele geçirdi.

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Gazni Vilayeti Konseyi Başkanı Nasir Ahmed Fakiri, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada kentin düştüğünü doğruladı. Taliban da sosyal medya hesaplarından kentin ellerine geçtiğini duyurdu.

İki yerel siyasetçi ise Gazni valisinin Taliban’la gizli bir anlaşma yaptığı ve vilayet merkezini Taliban’a teslim ettiği suçlamasında bulundu. Vali ve emniyet müdürünün kenti terk edip Kabil’e gittiği öne sürülüyor.

Vilayetin başkenti 180 bin nüfuslu Gazni, Taliban’ın bir hafta içinde kontrolüne altığı 10’uncu merkez oldu. Taliban 2018’de de Gazni’yi almayı denemiş ancak başarılı olamamıştı.

Kabil ve Kandahar’ı birbirine bağlayan yolun üzerinde bulunan Gazni, Afganistan için stratejik öneme sahip bir kent. Gazni, güneydeki radikal İslamcı güçlerle başkent arasında bir kale görevi görüyordu. Gazni’nin radikal İslamcıların eline geçmesiyle birlikte Taliban güçlerinin Kabil’e daha kolay ilerleyeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle Gazni’nin kaybedilmesinin, Afgan hava kuvvetleri üzerindeki baskıyı artırabileceği vurgulanıyor.

ABD’li bir savunma yetkilisi dün Afganistan’ın pek çok vilayetini ele geçiren Taliban’ın başkent Kabil’i 30 gün içinde ablukaya alabileceğini ve muhtemelen 90 gün içinde ele geçirebileceğini söylemişti.

Taliban ilerleyişi, uluslararası birliklerin çekilme kararı almasının ardından mayıs ayından bu yana devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden ABD’nin Afganistan için 20 yılda 1 trilyon dolardan fazla para harcadığını, Afgan liderlerinin kendi vatanları için savaşmalarının gerektiğini belirtmişti. Biden ayrıca çekilme kararından pişmanlık duymadığını da eklemişti.