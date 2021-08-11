Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taliban ilerleyişi: Altı günde sekizinci vilayet merkezi de düştü

Radikal İslamcı Taliban, Afganistan’ın kuzeyinde yeni bir kenti daha ele geçirerek, altı günde içinde sekizinci vilayet merkezinin kontrolünü elde etmiş oldu.

Fotoğraf: AA

Reuters’ın Afgan yetkililerine dayandırdığı habere göre, Taliban bugün ülkenin kuzeydoğusundaki Bedahşan vilayetinin merkezi Faizabad’ı ele geçirdi. Bedahşan vilayetinin Tacikistan, Pakistan ve Çin ile sınırları bulunuyor.


Taliban varlığı çok kısıtlı olan Afganistan’ın kuzeyi yıllardır ülkenin en huzurlu bölgesi olarak görülüyordu.

Avrupa Birliği’nin (AB) üst düzey bir yetkilisi, dün yaptığı açıklamada Taliban’ın şu anda Afganistan’ın yüzde 65’ini elinde bulundurduğunu söylemiş, 11 vilayet merkezinin ise ‘ya düştü ya da düşmek üzere’ olduğunu ifade etmişti.

Taliban, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan’dan çekilmeye başlamasından sonra ABD destekli Afgan hükümetini devirmek ve tekrar şeriata dayalı yönetimi getirmek için mücadele ediyor. Taliban halen uyuşturucu ticareti, madencilik ve haraçla milyonlarca dolarlık gelir sağlıyor.  

Biden pişman değil

ABD Başkanı Joe Biden dünkü açıklamasında ABD’nin Afganistan için 20 yılda 1 trilyon dolardan fazla para harcadığını, Afgan liderlerinin kendi vatanları için savaşmalarının gerektiğini belirtti. Biden Afganistan’dan çekilme kararından pişmanlık duymadığını da sözlerine ekledi.

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