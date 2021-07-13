Taliban’dan Türkiye’ye uyarı: Çekilin

ABD ve NATO güçlerinin çekilmesiyle Afganistan’da güç kazanmaya devam eden Taliban, Türkiye’nin de diğer yabancı güçler gibi ülkeden çekilmesini talep ederek aksi takdirde ‘işgalci’ muamelesi göreceğini açıkladı. Taliban Ankara’yı ‘sözünde durmamakla’ suçladı.

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Yaklaşık 20 yıldır Afganistan’da asker bulunduran ABD ve NATO güçlerinin 11 Eylül itibariyle ülkeden tamamen çekilmesi hedefleniyor. Çekilmeye mukabil olarak Taliban’ın kontrolünü artırdığı bölgeler de artıyor.

Türkiye, Kabil’deki havalimanının korumasını üstlenmeye hevesli. Konu geçtiğimiz ay NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede ele alındı.

Türkiye, zirvede Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini üstlenmeye devam etme teklifinde bulundu. Konuyla ilgili olarak ABD’den Türkiye’ye teknik bir heyet geldi, ikili temaslar sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, bugün yaptığı açıklamada görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Bir çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor” dedi.

Taliban: İşgal devam ederse karşı dururuz

Twitter’daki paylaşımda Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, Türkiye’nin de kabul ettiği Doha Anlaşması uyarınca tüm yabancı güçlerin Afganistan’dan ‘çekilmesi gerektiğine’ vurgu yaparak Türk yönetiminin ‘ABD ile anlaşmalı bir şekilde ve ABD’nin emriyle’ ülkede asker bulundurma ve ‘işgali genişletme’ kararı aldığını, ‘bu kararı en güçlü şekilde kınadıklarını’ belirtti.

Statement of Islamic Emirate concerning extension of occupation by Turkish forces in Afghanistan https://t.co/A6ddDOgzHS pic.twitter.com/oCjB44RSEQ — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) July 13, 2021

Mücahit, “Hangi ülkeye ait ve hangi bahane altında olursa olsun yurdumuzda yabancı güçlerin bulunmasını işgal olarak görmekteyiz ve işgalcilere son 20 yıllık cihata dayanak oluşturan 2001 yılında yayınlanan fetva uyarınca muamele edilecektir” dedi.

DW Türkçe’nin haberine göre ‘Afganistan İslam Emirliği’ ve Afgan halkının Türkiye’nin Müslüman halkıyla tarihi, kültürel ve dinsel bağları bulunduğuna işaret edilen açıklamada ‘işgal’in bu bağları ve ikili ilişkileri ‘zedeleyeceği’, Türk yetkililere karşı ‘husumete neden olacağı’ uyarısı yapıldı.

Taliban, 1996-2001 dönemindeki iktidarı sırasında ülkenin resmi adını Afganistan İslam Emirliği olarak ilan etmişti.

Açıklamada Türkiye’nin kararının Afganistan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal edeceğini ve ulusal çıkarlarına ters düşeceğini belirten Taliban, Türk yetkilileri ‘kararından geri dönmeye’ çağırdı.

Açıklamada ayrıca, şu ifadeler kullanıldı: “Türk yetkililer kararlarından dönmez ve ülkemizi işgal etmeyi sürdürürse İslam Emirliği ve Afgan halkı 20 yıllık işgale karşı durdukları gibi dini, vicdani ve yurttaşlık ödevi olarak onların da karşılarında duracaktır ve doğacak tüm sonuçların sorumluluğu, başkalarının işlerine müdahale eden ve bu tür düşüncesiz kararlar alanların omuzunda olacaktır.”

Taliban’ın daha önceki açıklamasında ise ‘eylül ayından itibaren ülkede kalan yabancı güçlerin işgalci olarak tanımlanıp risk altında’ olacağı duyurulmuştu.

Biden’ın Afganistan’daki ‘sonsuz savaş’ın bittiğini duyurduğu nisan ayından bu yana Taliban ülke çapında ilerleyiş kaydederken çoğu bölgede kontrolü genellikle savaşmadan ele almayı başardı.