Türkiye kalmaya çabalarken: Taliban, ‘yabancı güçlerin işgalci muamelesi görüp risk altında olacağını’ söyledi

Taliban, diplomatik misyonları ve Kabil Uluslararası Havaalanı’nı koruyan 1000 ABD askerinin çekilmesi sonrası ‘eylül ayından itibaren ülkede kalan yabancı güçlerin işgalci olarak tanımlanıp risk altında’ olacağını duyurdu.

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Yaklaşık 20 yıldır Afganistan’da asker bulunduran ABD ve NATO güçlerinin 11 Eylül itibariyle ülkeden tamamen çekilmesi hedefleniyor.

Bu ülkelerin aksine Türkiye, Kabil’deki havalimanının korumasını üstlenmeye hevesli. Konu geçtiğimiz ay NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede ele alındı.

Türkiye, zirvede Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini üstlenmeye devam etme teklifinde bulundu.

Konuyla ilgili olarak ABD’den Türkiye’ye teknik bir heyet geldi, ikili temaslar sürüyor.

BBC’ye konuşan Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, ‘ülkede kalacak yabancı güçlerin işgalci olarak tanımlanıp, risk altında olacağını’ söyledi.

Süreç tamamlandığında başkent Kabil’de sözleşmeliler dahil hiçbir yabancı askerin kalmaması gerektiğini ifade eden Şahin, “Doha Anlaşması’nın aksine arkalarında asker bırakırlarsa, liderliğimiz nasıl davranacağımıza karar verecektir. Buna tepki gösteririz, son kararı liderliğimiz verir” diye konuştu.

Suheyl Şahin, diplomatlar, sivil toplum kuruluşu çalışanları ve yabancı sivillerin Taliban tarafından ‘hedef alınmayacağını, bu kişiler için süregelen bir korumaya ihtiyaç duyulmayacağını’ iddia ederek şunları söyledi: “Yabancı askerlere karşıyız; diplomatlara, sivil toplum kuruluşlarına ve çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarının ve büyükelçiliklerin işleyişine değil. Bu insanlarımızın ihtiyaç duyduğu bir şey. Onlara herhangi bir tehdit oluşturmayacağız.”

ABD birliklerinin Afganistan’daki en büyük hava üssü olan Bagram’ı boşaltmasını ‘tarihi bir an’ olarak nitelendiren Şahin, Taliban’ın Afganistan’da son dönemde şiddetin artmasında ‘rolü olmadığını’, birçok bölgenin, Afgan askerlerinin ‘savaşmak istememesi üzerine Taliban’ın kontrolüne geçtiğini’ savundu.

Şahin, Afganistan’daki mevcut hükümetin ‘can çekiştiğini’, Afgan hükümetiyle Taliban arasındaki görüşmelerde seçimler konusunun ‘henüz gündeme gelmediğini’ sözlerine ekledi.

ABD, 29 Şubat 2020’da Taliban ile Doha’da barış anlaşması imzaladı ve Taliban’a tüm yabancı aktörlerin 1 Mayıs 2021’e kadar çekileceği sözünü verdi. ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da Afganistan’da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül’e kadar geri çekileceğini duyururken Taliban, ABD’yi Doha Anlaşması’nı çiğnemekle suçluyor.