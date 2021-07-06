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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: Taliban, Afgan hükümetine barış teklifi sunmayı planlıyor

Reuters ajansının haberine göre Afganistan’ı terk eden yabancı güçlerin yarattığı boşlukta büyük toprak kazanımları elde eden Taliban gelecek aya kadar Afgan hükümetine yazılı bir barış teklifi sunmayı planlıyor.

Fotoğraf: Reuters

Yaklaşık 20 yıldır Afganistan’da asker bulunduran ABD ve NATO güçlerinin 11 Eylül itibariyle ülkeden tamamen çekilmesi hedefleniyor.


Türkiye ise başkent Kabil’deki havalimanının korumasını üstlenmeye hevesli. Konu geçtiğimiz ay NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede ele alındı. Türkiye, zirvede Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini üstlenmeye devam etme teklifinde bulundu. Konuyla ilgili ABD’den Türkiye’ye teknik bir heyet geldi, ikili temaslar sürüyor.

Son olarak, Taliban militanlarının Afganistan’ın kuzeyine ilerlemelerinin ardından pazar günü binden fazla Afgan güvenlik personeli Tacikistan’a kaçarken, onlarcası da radikal İslamcı militanlar tarafından esir alınmıştı. Yüzlerce Afgan güvenlik birimi ülkeyi terk etmişti.

ABD, ülkedeki tüm yabancı askeri birliklerin 11 Eylül’de ülkeden çıkartılması planı kapsamında Afganistan’daki ana üssünü resmi olarak boşaltmıştı. ABD’nin ana üssünü boşaltmasından iki gün sonra pazar günü geri çekilen Afgan asker sayısı şu ana kadarki teyit edilen en yüksek sayı oldu.

ABD’nin Bagram Hava Üssü’nü Afgan ordusuna bırakması Taliban’ın yeni bölgeler üzerinde hakimiyet elde etme hızını arttırırken, Taliban liderleri uzun süre kesintiye uğratılmış olan görüşmeleri geçen hafta Afgan hükümet temsilcileriyle Katar’ın başkenti Doha’da yeniden başlatmıştı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit şöyle konuştu: “Önümüzdeki günlerde barış görüşmeleri ve süreci hızlandırılacak. Bunun önemli bir aşamaya varması bekleniyor. Doğal olarak barış planıyla ilgili olacak. Her iki taraf da yazılı barış planlarını paylaştıktan sonra bu aşamaya varılması muhtemelen bir ay sürecektir. Her ne kadar (Taliban olarak) savaş meydanında üstünlüğe sahip olsak da, görüşmeler ve diyalog konusunda çok ciddiyiz.”

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