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Yaramazlara biraz batar!

Taliban’ın hızla ilerlediği Afganistan’da, Biden planını revize etmeyi düşünmüyor

Taliban’ın Afganistan’da ele geçirdiği kent sayısı beşe yükselirken, ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’dan geri çekilme planını aynı şekilde sürdüreceği bildirildi.

Taliban, Afganistan’da kontrolünü artırıyor. Fotoğraf: Reuters

New York Times gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.


Taliban’ın ülkedeki hızlı ilerleyişi karşısında nasıl bir adım atacağı merak edilen Washington yönetiminin geri çekilme planına sadık kalacağını kaydeden yetkililer, Kunduz kentindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yetkililer Taliban’a yönelik sadece sınırlı hava saldırılarının düzenlendiğini, ancak bunun ötesinde daha kapsamlı bir adım atılmasının beklenmediğini ifade etti.

Gazeteye konuşan bir yetkili, Afganistan’da 650 civarında Amerikan askerinin kaldığını ve geri çekilme planının belirlendiği şekilde sürdüğünü belirtti.

Afgan hükümet güçlerinin Taliban’a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, kuzeydoğudaki Tahar vilayetinin merkezi Talukan kentinin de örgütün eline geçmesiyle beşe yükselmişti.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD’nin askeri faaliyetleri, ay sonunda bitecek.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

Son olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Washington yönetiminin potansiyel göç konusunda Afganistan’ın komşu ülkeleriyle görüştüğünü belirterek, Pakistan’ın Afganistan ile olan sınırlarının açık kalmasının önemli olduğunu, diğer göçmenlerinse İran üzerinden Türkiye’ye gidebileceklerini açıklamıştı.

Türkiye ise ABD ile bağlantılarından dolayı Taliban’ın şiddetine hedef olabilecek Afganların ABD’ye yerleşmelerine olanak sağlayan ABD’nin yeni mülteci programının bölgede ‘büyük bir göç krizine’ yol açabileceğini belirterek, bu programı eleştimişti.

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