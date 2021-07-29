‘Ciddi göç dalgası henüz yok’ diyen Soylu: Afganistan’dan gelenler bizim insanımız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’ye Afganistan’dan henüz ciddi bir göç dalgası olmadığını öne sürdü, “Afganistan ve Pakistan’dan gelenler bizim insanlarımız” dedi.

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ABD’nin Afganistan’dan çekilmeye başlamasıyla aşırılıkçı Taliban’ın güç kazanmasının ardından Türkiye’ye yeni bir göç dalgasının yöneldiği endişeleri gündemde. Sosyal medyada sınırı geçen binlerce insanın görüntüleri paylaşılıyor, sınırın yeterince korunmadığı, yasa dışı geçişlere göz yumulduğu iddiaları dolaşıyor.

Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuşan Soylu “Afganistan ve Pakistan meselesi son altı ayın meselesi değil. Yıllardır oradaki kaos ve terörden kaçan insanların oluşturduğu göç dalgaları var. Ancak ABD’nin çekilmesinden sonra Taliban’dan dolayı yeni, ciddi bir göç dalgası henüz oluşmuş değil” dedi.

Çıkan olumsuz haber ve yorumlara değinen Soylu şunları söyledi: “Afganistan ve Pakistan’dan gelenler bizim insanlarımız. Bize hep kardeş olmuş iki ülkeden bahsediyoruz. Kaldı ki şu sıra oradan gelen büyük bir dalga da yok. 2019’da düzensiz göç kapsamında ülkeye girmeye çalışan 201 bin Afganlı yakalamıştık o yıl yakalanan kayıtsız ve yasadışı göçmenlerin toplamı 400 bindi. Bu yıl ise yasa dışı yollardan girmeye çalışan 70 bin kişi tespit ettik, bunların içinde Afganların rakamı 25 bin. 201 bine 2019’da ses çıkarmayanlar bugün 25 bin ile ortalığı inletiyorlar. Bu tamamen algılar üzerinden bir operasyon.”

‘İnsanlar kötülüğün gücünü görsün istedim’

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kentte yaşayan yabancılardan su kullanımı ücreti ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınacağını söylemesiyle ilgili özellikle sessiz kaldığını belirten Soylu “İnsanlar kötülüğün gücünü görsün istedim” ifadelerini kullandı.

‘Tek anlayan lider Merkel’

Türkiye’nin ‘insani göç politikaları’ izlediğini savunan Soylu “Hem kendini düzensiz göçten koruyor hem de hayatını kurtarmak için bize sığınanlara yönelik insani vazifesini yapıyor” dedi. Soylu daha sonra iddiasını artırarak şöyle konuştu: “Dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim. Bu politikayı yapan ve uygulayan tek lider var: Recep Tayyip Erdoğan. Yapılanın önemini tek anlayan lider ise Angela Merkel.”

Merkel, sığınmacılar konusunda Türkiye’yi övmüştü.

Bakan Türkiye’deki yabancıların verilerini de şöyle paylaştı: “Ülkemizdeki yabancı sayısı tam 5,5 milyon. Bunun 3 milyon 650 bini Suriye kökenli. Suriyelilerin 1 milyon 150 bini ikametli, 400 bini mülteci, geri kalanı da geçici koruma statüsünde. Toplam sayı içinde kayıtsız yani yasadışı göçmen sayısı sadece 200 bin civarında. Bunların içinde vize vs gibi normal yollarla gelip kalmış olanlar da var.”